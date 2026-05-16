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美駐聯大使：川習會期間川普對台灣議題三緘其口 符合美戰略模糊政策

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川普暫擱對台軍售 張顯耀直言台灣地位受損：莫粉飾太平

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨智庫「國家政策研究基金會」執行長張顯耀。圖／聯合報資料照
國民黨智庫「國家政策研究基金會」執行長張顯耀。圖／聯合報資料照

美國總統川普在結束訪陸後表示，會很快就140億美元對台軍售案決定。川普接受專訪時也說，對台軍售是很好的籌碼，但他暫時擱置此項決定。川普談話恐影響後續對台軍售。國民黨智庫「國家政策研究基金會」執行長張顯耀今表示，國民黨立場是只要美國發報價書（LOA）給我方便就全都通過，但他直言川普不會盡快決定，已有變化。

張顯耀說，軍購特別條例經立法院三讀通過，就國民黨立場來說，只要美國發報價書給我方，全部都通過，立場是希望如期發報價書。但看到川普的講話，報價書能否如期來？或是否仍為140億美元？顯然川普在訪問北京後，做了些決定。到目前為止，川普沒有鬆口，但張認為應該會改變。

張顯耀說，川普將軍購案放在美中現階段的關係平台上思考，是否核准此次軍售案，不單單只有對台軍售的問題，可能還要考慮到目前訪問完後所構築的美中關係架構，而川普在很多地方需要爭取北京合作。北京已經畫了一條紅線即台海問題，這是美中關係裡，目前最重要也是影響最大的。此事沒有處理好，美中關係會有劇烈重大變化甚至導致衝突，裡面就包括軍購案。

張顯耀說，若川普回去後馬上批准140億美元的對台軍售，川普宣稱這次訪問北京非常成功，就自打嘴巴，美中關係便開始惡化。美中之間的歧見、矛盾等不會一下子解決，川普想建立美中控管機制，包括台灣議題跟軍購案。就140億美元對台軍售，川普稱會「盡快決定」，張認為已有變化而不會盡快決定，川普要多方評估，比如如何對北京交代，美中就談妥議題的後續兌現，所以怎麼可能在這樣的情況下，一下就宣布軍售案，把跟中方的關係打亂。

張顯耀直言，台灣在川普處理對外事務、在川普辦公室裡的角色、價值跟地位已受損、改變。川普稱要跟台灣的主政者溝通對台軍售案，但如果對台軍售案照常不變的話，何必跟台灣主政者溝通？川普應不會跟我方討價還價，只會通知台北最後的決定。

張顯耀說，此事不能粉飾太平，也不能一廂情願。外交部、國安會應跟美方趕快進行溝通、了解，此事已不只是軍購案的問題，也涉及美國過去對台承諾的問題，還有台美未來關係架構的問題。可能是未來台美關係的溫度計、指標。

張顯耀建議，賴清德總統應該找國民黨主席鄭麗文談一下，鄭麗文下月訪美，或許美方對鄭麗文的訪問，應該會是正面、高度看待。

軍售 川普 張顯耀

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