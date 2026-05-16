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顧立雄主持中正預校50周年校慶 勉勵學生培養國際觀

中央社／ 記者吳書緯台北16日電

國防部長顧立雄今天主持中正預校50週年校慶，勉勵全體學生敦品勵學、強健體魄及培養國際觀，強調國防部將持續精進教育品質、優化學習環境，深化軍事專業與科技素養，使學校成為培育未來將帥與國軍中堅幹部的重要搖籃。

國防部下午發布新聞稿指出，中正預校今天舉辦「建校50週年校慶活動」，慶祝大會特別安排畢業自中正預校的三軍四校官校生，返回母校參與分列式，與在校學生共同接受校閱，展現薪火相傳精神，並由校友鼓號樂隊與中正預校樂旗隊帶來精采演出；為配合校慶，預校也同步舉行校史館開幕剪綵儀式，呈現創校沿革，深化校史教育與凝聚校友情誼的重要平台。

顧立雄特別表彰12位傑出校友，以及當選「中正青年」的國中部與高中部學生，嘉許他們在不同領域與學習表現上的卓越成就，不僅激勵預校莘莘學子，更成為大家學習的典範。

顧立雄表示，中正預校不僅是傳授知識的學府，更是塑造品格、培養紀律與團隊精神的重要搖籃；他提出「敦品勵學」、「強健體魄」及「放眼國際」等3點與學生共勉，期勉培養責任感與獨立思考能力，鍛鍊強健體魄與堅韌意志，同時關注國際情勢、培養外語能力與宏觀視野，成為具備國際觀的現代化軍事人才。

顧立雄說，「中正預校邁向下個50年，關鍵就在各位」，強調國防部將持續精進教育品質、優化學習環境，深化軍事專業與科技素養，使學校成為培育未來將帥與國軍中堅幹部的重要搖籃，同時期勉大家一起努力，使國軍不斷的進步，共同打造更精實、更現代化的國軍。

顧立雄 中正預校

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