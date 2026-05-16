加速軍購特別預算拚海馬士首期款 政院擬20日開臨時院會

立法院日前三讀通過軍購特別條例，但海馬士多管火箭首期款將在5月底到期。立法院朝野昨天同意19、20日連續2天，由閣揆卓榮泰報告首批軍售項目和特別預算案。因應立院的議程，行政院也研議20日加開行政院會，單獨處理軍購特別預算案。

立法院8日三讀通過軍購特別條例，明定第一批軍售預算上限3000億元，第二批上限4800億元；行政院於條例通過後1個月內提出相關專報，經立院同意後始得籌編預算案，並於2個月內送立院審議。

但另一方面，第一批軍售項目中，海馬士多管火箭系統的8億元首期款將在5月31日到期，若未支付可能全案遭取消。立法院朝野昨日協商達成共識，將在19日邀請閣揆卓榮泰和相關部會首長，先就第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項專案報告；20日再針對特別預算案的全案編製經過進行報告及備詢。

根據立院所定的議程，假如19日的專案報告順利並獲立院同意，行政院將在20日中午前將特別預算案送交立法院，下午再赴立院報告特別預算案並且備詢。

據了解，為了配合立法院期程及加速推度軍購案進度，行政院20日上午將加開臨時行政院會，單獨處理軍購特別預算案，後續再依據立法院安排報告特別預算案。21日仍會舉行例行行政院會，處理當周排定的院會議程。