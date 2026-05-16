配合立院時程 政院20日擬加開院會送軍購特別預算案

為推進海馬士多管火箭系統等軍購進度，據了解，行政院20日擬配合立法院時程加開行政院會，單獨處理軍購特別預算案，再依據立法院安排報告特別預算案編製經過並備詢。

立法院8日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，明定首批軍購發價書預算上限新台幣3000億元、第二批軍購發價書預算上限4800億元，行政院於條例通過後1個月內提出相關專報，經立院同意後始得籌編預算案，並於2個月內送立院審議。

由於軍購當中海馬士多管火箭系統約8億元的首期款項5月31日到期，若未準時給付全案恐遭取消，若取消將面臨重建案冗長時間及價格上漲問題，行政部門屢次疾呼希望立法院朝野儘速通過特別預算，立即付委審查，立法院各黨團昨天經協商後，也同意19日下午邀行政院長提出保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項專案報告。

若專案報告順利，經立法院同意，政院20日中午前須將特別預算案送至立法院，下午再赴立法院報告特別預算案編製經過並備詢。

據了解，為加速推進軍購進度、配合立法院時程，一旦立法院同意，行政院20日就會加開行政院會，且只單獨處理軍購特別預算案，後續再依據立法院安排報告特別預算案編製經過並備詢，至於下週其他議程仍會在21日例行行政院會時處理，將20日議程單純化。

另外，由於「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」排除了無人機及艇、強弓飛彈、台灣戰術網路（TTN）及部隊覺知套件（TAK）等商購及委製案，行政院日前則指示國防部針對此次特別條例未納案項考量再提特別條例、追加預算或擴大年度預算規模等符合憲法、預算法方式儘速因應。