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卓揆提三方式拼滿1.25兆軍購預算 綠黨團：樂於見到補破網

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團今上午由黨團幹事長莊瑞雄（中）、黨團書記長范雲（右一）、黨團副幹事長陳培瑜（左一）回應時事。記者張曼蘋／攝影
民進黨立院黨團今上午由黨團幹事長莊瑞雄（中）、黨團書記長范雲（右一）、黨團副幹事長陳培瑜（左一）回應時事。記者張曼蘋／攝影

立法院日前通過7800億元版本國防特別條例，刪除政院1.25兆版本中的商購與委製案，行政院將請國防部研議再提特別條例、追加預算或擴大年度預算等因應方式。民進黨立院黨團今表示，「現在這是一種補破網」，但也樂於見到，最後無論採取何種方式，在立院都要經過很長時間的攻防。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，這個叫做補破網，整個戰力提升，要形成台灣整個防護網，重新提一個特別條例是一種方式，把無人機及反無人機部分補足。若是用追加預算，也必須等到今年度總預算案審完後，那才會有用追加預算方式。

莊瑞雄說，第三個方式是編入總預算，但除非預算規模再擴大，否則就會各別產生排擠。台灣的經濟足以支撐，再去編出更大的總預算規模，可是這都不是正常的方式，台灣整個不對稱戰力的提升，整個條例本來就有所規畫，在野黨聯手把它砍掉後，讓行政部門在這個地方補破網，這都不是監督之道啊。

莊瑞雄說，國家是大家的，讓國防戰力提升來保衛整個國家安全，各個政黨不要來競爭了，立法院應該是監督浪費。

莊瑞雄表示，台灣自己若沒有足夠的實力，國際上沒有更多的民主同盟站在一起，光跟中國去談九二共識、主張一中，到最後都是投降，因此民進黨團對於這三個方式，都樂於見到，但是最後會採取哪一個，在立法院裡面還要經過很長一段時間的攻防。

卓揆 國防特別條例 國防部

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