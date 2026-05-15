朝野協商519邀政院軍購專報 20日特別預算案送交立院

立法院朝野黨團今（15）日完成協商結論，決議將於19日下午邀請行政院長率相關部會，就「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫」第一批發價書採購特別預算案籌編情形進行專案報告並備詢；若經立法院同意，行政院須於20日中午前將特別預算案送交立院，並於當日下午再度列席說明編製經過，詢答後即交付審查。

立法院日前三讀通過在野黨版本「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，明定第一批軍購發價書預算上限為3,000億元、第二批為4,800億元。條例並規定，行政院須於1個月內提出專案報告並經立院同意後始得籌編預算，2個月內送交審議。

根據協商內容，本次專案報告將由國民黨、民進黨各推派3名立委、民眾黨推派1名參與詢答；後續特別預算案若進入審議程序，院會將於20日下午加開會議處理，並由各黨團分別推派代表參與質詢。

外界關注國防財務規模調整與編列方式。行政院先前提出規模達1.25兆元、期程8年的「不對稱戰力計畫」，經立院審議後刪減為7,800億元，部分項目如商購、委製及無人機規劃遭調整。行政院日前已表示，後續將研議重新提案、追加預算或納入年度預算等三種方式因應。

民進黨團指出，若採追加預算，須待年度總預算完成審議後方可啟動；若納入年度預算，則可能產生排擠效應，需擴大總預算規模支應。黨團也強調，不對稱戰力建構為國防重要方向，相關預算調整將影響整體戰力整備。

國民黨團則建議，行政院應將相關國防需求直接納入116年度中央政府總預算，透過年度預算機制編列，避免特別預算常態化。國民黨團強調，支持國防建設，但預算應接受常態審查機制，以利監督與檢視。

行政院長卓榮泰日前表示，台灣之盾、AI擊殺鏈及國防自主為整體戰力核心，目前正研議依憲政與預算法規範，透過特別條例、追加預算或年度預算等方式調整。對於在野黨版本刪減部分案項，政院也將評估補強方案。

國防部並指出，現行海馬士多管火箭等採購案首期款將於月底到期，將依程序儘速完成專案報告及預算編列，並依預算法申請動支。整體軍購計畫仍以確保不對稱戰力及戰備需求為優先考量。