快訊

平價幼兒園全台58區不足 專家喊話：別再只拚數量

「美不需要荷莫茲開放 中國更依賴這條航道」川普一句話刺激油價上漲

又一個短命首相？英國逼宮施凱爾提前下台

聽新聞
0:00 / 0:00

朝野協商519邀政院軍購專報 20日特別預算案送交立院

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
立法院會近日剛通過藍白版「軍購特別條例」 修正動議版本，隨後民進黨立院黨團立委舉標語合影。記者蘇健忠／攝影
立法院會近日剛通過藍白版「軍購特別條例」 修正動議版本，隨後民進黨立院黨團立委舉標語合影。記者蘇健忠／攝影

立法院朝野黨團今（15）日完成協商結論，決議將於19日下午邀請行政院長率相關部會，就「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫」第一批發價書採購特別預算案籌編情形進行專案報告並備詢；若經立法院同意，行政院須於20日中午前將特別預算案送交立院，並於當日下午再度列席說明編製經過，詢答後即交付審查。

立法院日前三讀通過在野黨版本「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，明定第一批軍購發價書預算上限為3,000億元、第二批為4,800億元。條例並規定，行政院須於1個月內提出專案報告並經立院同意後始得籌編預算，2個月內送交審議。

根據協商內容，本次專案報告將由國民黨、民進黨各推派3名立委、民眾黨推派1名參與詢答；後續特別預算案若進入審議程序，院會將於20日下午加開會議處理，並由各黨團分別推派代表參與質詢。

外界關注國防財務規模調整與編列方式。行政院先前提出規模達1.25兆元、期程8年的「不對稱戰力計畫」，經立院審議後刪減為7,800億元，部分項目如商購、委製及無人機規劃遭調整。行政院日前已表示，後續將研議重新提案、追加預算或納入年度預算等三種方式因應。

民進黨團指出，若採追加預算，須待年度總預算完成審議後方可啟動；若納入年度預算，則可能產生排擠效應，需擴大總預算規模支應。黨團也強調，不對稱戰力建構為國防重要方向，相關預算調整將影響整體戰力整備。

國民黨團則建議，行政院應將相關國防需求直接納入116年度中央政府總預算，透過年度預算機制編列，避免特別預算常態化。國民黨團強調，支持國防建設，但預算應接受常態審查機制，以利監督與檢視。

行政院長卓榮泰日前表示，台灣之盾、AI擊殺鏈及國防自主為整體戰力核心，目前正研議依憲政與預算法規範，透過特別條例、追加預算或年度預算等方式調整。對於在野黨版本刪減部分案項，政院也將評估補強方案。

國防部並指出，現行海馬士多管火箭等採購案首期款將於月底到期，將依程序儘速完成專案報告及預算編列，並依預算法申請動支。整體軍購計畫仍以確保不對稱戰力及戰備需求為優先考量。

行政院 政院 立法院 軍購

延伸閱讀

軍購案趕進度 立院邀卓揆19、20日報告預算籌編

海馬士付款期限5月底 國防部循預算法84條緊急動支

政院擬另提國防特別條例或追加預算 民進黨團：樂見

軍購交鋒…政院忙補4700億 在野：急什麼

相關新聞

卓揆提三方式拼滿1.25兆軍購預算 綠黨團：樂於見到補破網

立法院日前通過7800億元版本國防特別條例，刪除政院1.25兆版本中的商購與委製案，行政院將請國防部研議再提特別條例、追加預算或擴大年度預算等因應方式。民進黨立院黨團今表示，「現在這是一種補破網」，但也樂於見到，最後無論採取何種方式，在立院都要經過很長時間的攻防。

朝野協商519邀政院軍購專報 20日特別預算案送交立院

立法院朝野黨團今（15）日完成協商結論，決議將於19日下午邀請行政院長率相關部會，就「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫」第一批發價書採購特別預算案籌編情形進行專案報告並備詢；若經立法院同意，行政院須於20日中午前將特別預算案送交立院，並於當日下午再度列席說明編製經過，詢答後即交付審查。

軍購案趕進度 立院邀卓揆19、20日報告預算籌編

立法院日前通過7800億元軍購特別預算條例，但賴清德總統擔心，需政院待國會同意才可編預算，其中31日就要付款的海馬士恐怕來不及。立法院朝野今達成共識，將在19日、20日兩天邀請行政院長卓榮泰和相關部會首長到立院，先就第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項專案報告，再針對特別預算案編製經過報告，兩天皆安排備質詢。

影／卓榮泰提三招補國防預算 傅崐萁籲特別預算不該常態化

立法院日前三讀通過藍白共推的7800億元軍購特別條例，較行政院原規劃刪減約4700億元。行政院長卓榮泰日前指出，軍購特別條例三塊拼圖缺一不可，並要求國防部就再提特別條例、追加預算及擴大年度國防預算等方式，在符合憲法與「預算法」前提下盡速研議因應。對此，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天表示，國民黨支持國防與軍購，但相關支出應回歸年度預算處理，不應讓特別預算常態化。

卓揆令3方式補足軍購4700億 傅崐萁建議：擴大明年度國防預算

軍購條例三讀通過匡列上限7800億元，行政院長卓榮泰昨表示將再提特別條例、追加預算，以及擴大年度預算補足4700億元。國民黨團總召傅崐萁說，國民黨支持國防，希望守護中華民國軍使用一流武器、裝備，建議放在明年度擴大國防預算。

藍智庫民調 挺軍購7800億高過1.25兆 過半認同軍購要發價書

立法院日前三讀通過軍購特別條例，匡列預算規模上限為7800億元。國家政策研究基金會今公布「川習會與台美中關係」最新民調，觸及軍購議題，同意軍購應以美方發價書為依據者為59.9%，當中20到29歲族群支持比例高達79.3%。支持立法院通過的7800億元者為40.0%，支持1.25兆元者為31.0%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。