政院擬另提國防特別條例或追加預算 民進黨團：樂見

立法院8日三讀通過在野黨版的國防特別條例，項目與預算數與行政院版相差甚遠，行政院考慮再提特別條例、追加預算或擴大年度預算規模等方式因應。民進黨立法院黨團今天表示，樂於見到，但最後無論採取何種方式，在立院都要經過很長時間的攻防。

行政院去年提出規模8年新台幣1.25兆的保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案，經立院審議後刪減為7800億，金額減少4700億元，項目部分排除商購與委製，以及無人機部分。行政院會昨天通過備查，也透露將藉由再提特別條例、追加預算及擴大年度預算規模等三種方式，因應當前處境。

民進黨團幹事長莊瑞雄說，現在這是一種補破網，重新提一個特別條例是一種方式，把無人機及反無人機部分補足。若是用追加預算，也必須等到今年度總預算案審完後，那才會有用追加預算方式。

莊瑞雄表示，第3個方式是編入總預算，但除非把總預算規模擴大，否則就會產生排擠作用。台灣的經濟是足以支撐再去編出更大的總預算規模，可是這都不是正常的方式。台灣不對稱戰力的提升，本來就是條例中規劃，在野黨聯手砍掉後，讓行政部門補破網，這都不是監督之道，國家是大家的，讓國防戰力提升來保衛國家安全，各個政黨不要來競爭這個，立法院應該是監督浪費。

莊瑞雄指出，若台灣沒有足夠的實力，國際上沒有更多的民主同盟站在一起，光跟中國去談九二共識、主張一中，到最後都是投降。民進黨團對於行政院提出的3個方式，樂於見到，但是最後會採取哪一個，在立法院裡面還要經過很長段時間的攻防。