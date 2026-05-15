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軍購案趕進度 立院邀卓揆19、20日報告預算籌編

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
軍購案有進展，立院安排卓揆19、20日赴立院二次說明。圖／聯合報系資料照片
軍購案有進展，立院安排卓揆19、20日赴立院二次說明。圖／聯合報系資料照片

立法院日前通過7800億元軍購特別預算條例，但賴清德總統擔心，需政院待國會同意才可編預算，其中31日就要付款的海馬士恐怕來不及。立法院朝野今達成共識，將在19日、20日兩天邀請行政院長卓榮泰和相關部會首長到立院，先就第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項專案報告，再針對特別預算案編製經過報告，兩天皆安排備質詢。

根據立院朝野黨團共識，同意5月19日下午邀請行政院院長率同相關部會首長列席，提出保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項專案報告並備質詢，質詢人數由國民黨黨團推派3人、民進黨黨團推派3人、民眾黨黨團推派1人進行。

朝野黨團共識指出，5月20日將邀請行政院院長、主計長、財政部長、國防部部長及相關部會首長列席，報告該特別預算案編製經過並備質詢，質詢人數由國民黨黨團推派5人、民進黨黨團推派5人、台灣民眾黨黨團推派2人進行。

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立法院日前通過7800億元軍購特別預算條例，但賴清德總統擔心，需政院待國會同意才可編預算，其中31日就要付款的海馬士恐怕來不及。立法院朝野今達成共識，將在19日、20日兩天邀請行政院長卓榮泰和相關部會首長到立院，先就第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項專案報告，再針對特別預算案編製經過報告，兩天皆安排備質詢。

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