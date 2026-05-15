影／卓榮泰提三招補國防預算 傅崐萁籲特別預算不該常態化

立法院日前三讀通過藍白共推的7800億元軍購特別條例，較行政院原規劃刪減約4700億元。行政院長卓榮泰日前指出，軍購特別條例三塊拼圖缺一不可，並要求國防部就再提特別條例、追加預算及擴大年度國防預算等方式，在符合憲法與「預算法」前提下盡速研議因應。對此，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天表示，國民黨支持國防與軍購，但相關支出應回歸年度預算處理，不應讓特別預算常態化。

國民黨立法院黨團上午舉行黨團大會，傅崐萁會後指出，立法院已正式三讀通過行政院送交的7800億元軍購特別條例，內容涵蓋美方第一期發價書約3000億元，以及第二期發價書精算項目約4800億元。傅崐萁表示，凡是美方正式報價、由美國政府保證並經美國總統簽署的發價書內容，包括後續武器延售、維修與零件供應等軍購案，均已納入並完成三讀程序。

針對卓榮泰提及是否再推第二波軍購特別預算、擴大明年度國防預算，或辦理今年度追加預算，傅崐萁認為，特別預算應限於國家遭逢戰爭、重大危難或天災地變等緊急情況使用，不應將8年、10年的軍民合作計畫納入特別預算處理。

傅崐萁批評，民進黨政府近年頻繁動用特別預算，「每半年或一年就要吃一次特效藥」，已讓特別預算趨於常態化。他強調，國民黨支持強化國防與提升國軍裝備，但希望行政院將必要軍備與重要武器編列於年度擴大預算中，由全民共同檢視與監督。

傅崐萁表示，只要有利國家發展、強化國軍戰力與保衛台灣安全，國民黨都會支持。