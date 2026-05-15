卓揆令3方式補足軍購4700億 傅崐萁建議：擴大明年度國防預算

軍購條例三讀通過匡列上限7800億元，行政院長卓榮泰昨表示將再提特別條例、追加預算，以及擴大年度預算補足4700億元。國民黨團總召傅崐萁說，國民黨支持國防，希望守護中華民國軍使用一流武器、裝備，建議放在明年度擴大國防預算。

傅崐萁說，針對行政院送到立法院的軍購特別條例，國民黨已經通過7800億元，內容包括美國第一期發價書3000億元，及第二期發價書精算過約4800億元，總共7800億元，美方正式報價給台灣，有美國總統簽署的發價書已全數通過。

傅崐萁強調，卓榮泰所提第二次軍購特別條例、擴大年度預算、追加預算方式，其中特別預算是國家遭遇緊急危難、天災地變才用，軍購真的沒有必要放在緊急危難，這不是常態化，但卻被民進黨政府當作特效藥。不過國民黨是支持國防，希望守護中華民國軍使用一流武器、裝備，因此他們建議放在明年度擴大國防預算。

傅崐萁說，此時此刻行政院已經在編明年度總預算，8月底就要送到立法院來，所以可以盡快請卓榮泰把國軍所需要的軍事裝備跟武器相關預算，放在明年度的擴大國防預算中。

至於韓國瑜率團訪英致詞喊「絕不投降」，傅崐萁說，不論台灣哪一個政黨，都是非常堅持守護中華民國，守護台灣的民主發展，讓2300萬人能夠安居樂業。他強調，過去台海所有保衛戰，歷次大戰都是國民黨所率領的國軍擊退外患，每一次的戰爭都是國民黨打的，絕對不是像民進黨花了這麼多錢，但是武器都沒有辦法到。