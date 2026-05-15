藍智庫民調 挺軍購7800億高過1.25兆 過半認同軍購要發價書

立法院日前三讀通過軍購特別條例，匡列預算規模上限為7800億元。國家政策研究基金會今公布「川習會與台美中關係」最新民調，觸及軍購議題，同意軍購應以美方發價書為依據者為59.9%，當中20到29歲族群支持比例高達79.3%。支持立法院通過的7800億元者為40.0%，支持1.25兆元者為31.0%。

軍購條例通過後，因僅匡列7800億元，執政黨方面認為仍需補足。行政院長卓榮泰昨重申，台灣之盾、AI擊殺鏈、國防自主三塊拼圖缺一不可，請國防部考量再提特別條例、追加預算，及擴大年度預算規模等符合憲法及預算法方式盡速因應。

國政基金會今公布最新民調。關於軍購預算規模7800億元和1.25兆元，何者更受民眾支持？支持立法院通過的7800億元者為40.0%，支持1.25兆元者為31.0%。

是否認為預算編列應以「美國政府發價書」為依據？同意為59.9%（非常同意28.9%，還算同意為31.0%），不同意為20.9%（不太同意12.2%，非常不同意8.7%），未表態19.2%。20到29歲族群支持比例達79.3%。

是否擔心軍購預算排擠社福、教育及財政永續？48.0%擔心（非常擔心24.0%，有點擔心24.0%），40.9%不擔心（不太擔心22.9%，完全不擔心18.0%）。40到59歲族群展現出最高度的擔憂，均超過5成擔心。

訪問時間為2026年5月11日至5月14日。調查方法為人員電話訪問。有效樣本為1075位20歲以上台灣民眾。抽樣誤差95%信心水準下，抽樣誤差為±3.00個百分點以內。資料處理依性別、年齡、教育程度、縣市等變數進行加權。