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川習會期間無共機擾台 中共8艦船台海周邊活動
美國總統川普昨天在北京與中國國家主席習近平會談。國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時未偵獲共機，偵獲7艘共艦、1艘公務船，總計中共8艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。
川普（Donald Trump）昨天與習近平在北京人民大會堂東大廳進行會談，歷時大約2小時15分鐘，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）等人也在場。
國防部上午指出，自昨天上午6時至今天上午6時偵獲7艘共艦、1艘公務船，持續在台海周邊活動，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時的期間，未偵獲中共軍機，因此沒有提供航跡圖。
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