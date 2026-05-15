快訊

被問會把晶片賣給華為嗎？黃仁勳愣住3秒回「好奇怪的問題」

知名影評人傳癌逝「周日安詳地離開」　他揭瞞病真相曝：不說自己多苦

台灣寶可夢中心開賣9款新品！耿鬼悠遊卡、婚禮皮卡丘上市 網嘆：黃牛又開搶

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會期間無共機擾台 中共8艦船台海周邊活動

中央社／ 台北15日電

美國總統川普昨天在北京與中國國家主席習近平會談。國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時未偵獲共機，偵獲7艘共艦、1艘公務船，總計中共8艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

川普（Donald Trump）昨天與習近平在北京人民大會堂東大廳進行會談，歷時大約2小時15分鐘，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）等人也在場。

國防部上午指出，自昨天上午6時至今天上午6時偵獲7艘共艦、1艘公務船，持續在台海周邊活動，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時的期間，未偵獲中共軍機，因此沒有提供航跡圖。

川習會 習近平 台海

延伸閱讀

川習會談中方代表 涵蓋外交經貿與軍方

整理包／川習會談什麼？川普時隔9年再訪中 焦點議題、對台軍售討論受矚

密切關注川習會發展 陸委會：目前沒有令人意外的訊息

習近平談中美新定位：建設性戰略穩定關係

相關新聞

藍智庫民調 挺軍購7800億高過1.25兆 過半認同軍購要發價書

立法院日前三讀通過軍購特別條例，匡列預算規模上限為7800億元。國家政策研究基金會今公布「川習會與台美中關係」最新民調，觸及軍購議題，同意軍購應以美方發價書為依據者為59.9%，當中20到29歲族群支持比例高達79.3%。支持立法院通過的7800億元者為40.0%，支持1.25兆元者為31.0%。

軍購案趕進度 立院邀卓揆19、20日報告預算籌編

立法院日前通過7800億元軍購特別預算條例，但賴清德總統擔心，需政院待國會同意才可編預算，其中31日就要付款的海馬士恐怕來不及。立法院朝野今達成共識，將在19日、20日兩天邀請行政院長卓榮泰和相關部會首長到立院，先就第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項專案報告，再針對特別預算案編製經過報告，兩天皆安排備質詢。

影／卓榮泰提三招補國防預算 傅崐萁籲特別預算不該常態化

立法院日前三讀通過藍白共推的7800億元軍購特別條例，較行政院原規劃刪減約4700億元。行政院長卓榮泰日前指出，軍購特別條例三塊拼圖缺一不可，並要求國防部就再提特別條例、追加預算及擴大年度國防預算等方式，在符合憲法與「預算法」前提下盡速研議因應。對此，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天表示，國民黨支持國防與軍購，但相關支出應回歸年度預算處理，不應讓特別預算常態化。

卓揆令3方式補足軍購4700億 傅崐萁建議：擴大明年度國防預算

軍購條例三讀通過匡列上限7800億元，行政院長卓榮泰昨表示將再提特別條例、追加預算，以及擴大年度預算補足4700億元。國民黨團總召傅崐萁說，國民黨支持國防，希望守護中華民國軍使用一流武器、裝備，建議放在明年度擴大國防預算。

中情局祕密參戰 蔣中正反攻大陸讓毛澤東一生怕國特

蔣中正、蔣經國父子當年想反攻大陸，但美國的支持度始終是個疑問。蔣中正的國光計畫、中情局的聖誕計畫，甚至國軍突襲大陸沿海等行動，到底對中共造成何種困擾？對毛澤東又有什麼影響？ 資深記者程嘉文訪談學者蘇聖雄，從歷史檔案中找答案。

海馬士首期款 國防部盼緊急動支

海馬士火箭系統約八億元的首期款項將於五月底到期，國防部常務次長陳文星昨天指出，仍盼在月底完成付款，將盡速至立法院專案報告，再由國防部編製預算書呈報政院審查完畢後付委，最後依預算法第八十四條申請動支首期款。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。