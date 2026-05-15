軍購交鋒 政院忙補4700億 在野：急什麼

立法院三讀通過國防特別條例，排除商購及委製案引發關注。行政院長卓榮泰昨重申，台灣之盾、ＡＩ擊殺鏈、國防自主三塊拼圖缺一不可，請國防部考量再提特別條例、追加預算，及擴大年度預算規模等符合憲法及預算法方式盡速因應。不過在野立委不埋單，要求先針對三讀通過的特別條例專案報告。

行政院去年提出八年、一點二五兆元的國防特別條例，立法院最終三讀通過藍白共推的七千八百億元版本，兩者預算規模相差四千七百億元。

卓榮泰指出，在野版本排除商購及委製案，嚴重損及國防建軍完整性及五年兵力整建施政規畫排序，勢必造成國防戰力缺口、影響國內相關產業自主發展，錯失與國際安全供應鏈接軌的寶貴時機，遭刪除部分，將影響未來指管決策、全域偵知、台灣之盾、防衛韌性、台美合作等。

卓榮泰說，五月卅一日海馬士火箭系統付款期限將至，希望立法院朝野儘速通過特別預算、立即付委審查，讓國軍有更完整戰力，政院與國防部也會全力配合立院程序，期盼國會不要延誤重大時機，喪失已經談好的軍購項目。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，預算細節先送進來再說；才剛通過的七千八百億元的軍購特別條例，行政院都還沒來立院報告，預算也還沒執行，且川習會昨日也未提到對台軍購，政府在急什麼？先前軍人加薪、警消人員津貼跟停砍公教年金約六百億元預算，也沒看到政院編追加預算，「該急的不急，不急的反而急到跳腳，說沒有蹊蹺誰也不信。」

民眾黨團總召陳清龍指出，特別條例審查過程充分顯示，七千八百億元特別預算已足夠，全面涵蓋國防部提出的對美軍購項目，況且年度國防預算的規模龐大且逐年增加，委製、商購及台美技術合作等項目，應該回歸一般公務預算編列，而非透過特別條例把納稅人當提款機。