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海馬士首期款 國防部盼緊急動支

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

海馬士火箭系統約八億元的首期款項將於五月底到期，國防部常務次長陳文星昨天指出，仍盼在月底完成付款，將盡速至立法院專案報告，再由國防部編製預算書呈報政院審查完畢後付委，最後依預算法第八十四條申請動支首期款。

立法院會日前三讀通過藍白共推的國防特別條例，預算上限匡列七千八百億元，排除商購及委製案，與原行政院版八年一點二五兆元相差四千七百億元，國防部昨赴行政院會報告「國防特別預算未通過案項及其影響」。

針對海馬士多管火箭系統首期款將於五月底支付到期，由於目前僅通過特別條例，但預算案仍未通過，若未準時給付全案恐遭取消，若取消將面臨重建案冗長時間及價格上漲問題。

陳文星說，國防部仍盼五月底完成海馬士多管火箭付款，會依三讀通過條例，盡速協調行政院長卓榮泰率國防部赴立法院專案報告，之後由國防部編特別預算書，呈報行政院審查，審查完畢後盡速付委，再依預算法第八十四條規定「因應情勢之緊急需要」申請動支。

針對專報時間，行政院發言人李慧芝說，行政院與國防部全力配合立法院程序；陳文星說，目前協調最快時間是下周，正確時間待立法院核定。

至於三讀通過七千八百億元特別預算，國防部是否完成預算書表。陳文星說，立法院要求要有發價書，目前針對第一批發價書執行相關工作，第二批發價書來了之後，還是要再走一次流程，待立法院同意後才能執行，這次特別預算有很多限制，國防部會持續執行與克服。

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