快訊

獨 ／柯文哲換律師求17年重刑翻盤！重組戰隊「這2人」加入鏖戰二審

疫情時代後孩子都不愛閱讀？全球消失的親子共讀日常

吊車大王賠445萬！生技股董事變動率逾5成 股東常會前夕喊話求真相

聽新聞
0:00 / 0:00

海馬士付款期限5月底 國防部循預算法84條緊急動支

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國防部次長陳文星。記者黃婉婷／攝影
國防部次長陳文星。記者黃婉婷／攝影

立法院院會三讀通過保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例，預算規模少於行政院所提版本，針對付款期限5月31日截止的海馬士火箭系統，行政院送出特別預算案至立法院後，將依預算法第84條規定申請動支。

立法院通過的軍購特別條例匡列金額與項目較行政院版本縮減，排除商購及委製案項，行政院長卓榮泰指出，台灣之盾、AI擊殺鏈、國防自主三塊拼圖缺一不可，請國防部考量再提特別條例、追加預算，或擴大年度預算規模等符合憲法、預算法方式因應。

根據立法院通過條文，行政院須於一個月內提出相關專案報告，經立法院同意後，始得籌編預算案。針對專案報告時間，行政院發言人李慧芝說，行政院與國防部全力配合立法院程序；國防部次長陳文星說，目前協調最快時間是下周，正確時間待立法院核定。

針對海馬士火箭系統付款5月底截止，陳文星說，國防部仍盼5月31日完成付款，將依三讀通過條例，儘速協調行政院長率國防部赴立法院專案報告，之後編制特別預算書，呈報行政院審查，審查完畢後，儘速送立法院，依預算法第84條規定申請動支。

預算法第84條允許為因應情勢之緊急需要，得先支付預算。

陳文星表示，立法院要求要有發價書，目前針對第一批發價書執行相關工作，第二批發價書來了之後，還是要再走一次流程，待立法院同意後才能執行，這次特別預算有很多限制，國防部會持續執行與克服。

針對戰備存量不足120天，陳文星說，目前無法說明戰備存量剩下多少天，但現在是不足120天」，這是因應平常訓練、戰備需求，以及到達戰時可能面臨中國大陸的海空封鎖，這些時間計算，是經我方與美軍之間，對於我方韌性評估所提出的數量。

海馬士 國防部 火箭

延伸閱讀

再提軍購特別條例、追加預算、擴大年度預算 卓揆令三途補足4700億

賴總統：軍購條例被大打折扣 恐將削弱台灣自身安全

國防部：特別預算遭刪如練武之人功能喪失 影響無法估計

解套海馬士 政院拚月底送特別預算

相關新聞

海馬士付款期限5月底 國防部循預算法84條緊急動支

立法院院會三讀通過保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例，預算規模少於行政院所提版本，針對付款期限5月31日截止的海馬士火箭系統，行政院送出特別預算案至立法院後，將依預算法第84條規定申請動支。

中科院在美展示勁蜂無人機 售出一套自製小型渦輪噴射引擎

中科院赴美參與無人載具及系統展示會，展示台美合作勁蜂4型無人攻擊機。中科院說，美商為無人機加裝派龍架武器掛載能力，引起歐美國防企業與投資機構洽詢後續合作與採購可能，也有美商向中科院採購一套國造PSD-250小型渦輪噴射引擎，做為無人機測試用。

美伊衝突補充彈藥花費無底洞 美財政面臨龐大壓力

美國戰爭部長赫塞斯說，打壞人需要錢，戰爭部3月中要求白宮批准，向國會提出增加2000億美元預算，支援伊朗戰事。但巨額花費且彈藥庫存難以補充，也是國會考量原因之一。卡托研究所政策分析師吉爾特納與萊特表示，戰爭追加款大部分用於補充飛彈防衛的彈藥，昂貴又難以補充。

廣角鏡／金防部太武操演 實射標槍飛彈

陸軍金門防衛指揮部昨實施「第二季太武操演」，清晨起在后湖一帶展開大規模實彈射擊演練，后湖海域隆隆炮聲，模擬敵軍登陸進犯情境，運用各式火砲、戰甲車與反裝甲武器，編織灘岸交叉火網，驗證防區聯合作戰與應變能力。首次在金門實射兩枚「標槍飛彈」，成為全場亮點。

部隊鍋EP269｜美、中兩強川習會登場 對台灣影響有多大？

本周登場的川習會，雖然表面緣由是貿易問題，但美中談判背後的結構，從對等關稅、戰略資源，到供應鏈問題，美國現有的優勢正不斷的被挑戰。在這樣的情況下，夾在中間的台灣是否會被端上談判桌？兩強談判的結果，會對台灣國防有什麼影響呢？

影／金門太武操演震撼登場 首度實射兩枚標槍飛彈

陸軍金門防衛指揮部今天實施「第2季太武操演」，清晨起在后湖一帶展開大規模實彈射擊演練，動員金門守備大隊、砲兵營、支援營及兩棲偵查排等單位，模擬敵軍登陸進犯情境，運用各式火砲、戰甲車與反裝甲武器，編織灘岸交叉火網，驗證防區聯合作戰與應變能力。其中，首次在金門實射兩枚「標槍飛彈」，成為全場最大亮點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。