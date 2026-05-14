海馬士付款期限5月底 國防部循預算法84條緊急動支

立法院院會三讀通過保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例，預算規模少於行政院所提版本，針對付款期限5月31日截止的海馬士火箭系統，行政院送出特別預算案至立法院後，將依預算法第84條規定申請動支。

立法院通過的軍購特別條例匡列金額與項目較行政院版本縮減，排除商購及委製案項，行政院長卓榮泰指出，台灣之盾、AI擊殺鏈、國防自主三塊拼圖缺一不可，請國防部考量再提特別條例、追加預算，或擴大年度預算規模等符合憲法、預算法方式因應。

根據立法院通過條文，行政院須於一個月內提出相關專案報告，經立法院同意後，始得籌編預算案。針對專案報告時間，行政院發言人李慧芝說，行政院與國防部全力配合立法院程序；國防部次長陳文星說，目前協調最快時間是下周，正確時間待立法院核定。

針對海馬士火箭系統付款5月底截止，陳文星說，國防部仍盼5月31日完成付款，將依三讀通過條例，儘速協調行政院長率國防部赴立法院專案報告，之後編制特別預算書，呈報行政院審查，審查完畢後，儘速送立法院，依預算法第84條規定申請動支。

預算法第84條允許為因應情勢之緊急需要，得先支付預算。

陳文星表示，立法院要求要有發價書，目前針對第一批發價書執行相關工作，第二批發價書來了之後，還是要再走一次流程，待立法院同意後才能執行，這次特別預算有很多限制，國防部會持續執行與克服。

針對戰備存量不足120天，陳文星說，目前無法說明戰備存量剩下多少天，但現在是不足120天」，這是因應平常訓練、戰備需求，以及到達戰時可能面臨中國大陸的海空封鎖，這些時間計算，是經我方與美軍之間，對於我方韌性評估所提出的數量。