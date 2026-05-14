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國防部：特別預算遭刪如練武之人功能喪失 影響無法估計

中央社／ 台北14日電

立法院三讀通過國防特別條例，刪除商購及委製案項。國防部今天表示，此舉讓「練武之人功能喪失殆盡」，對於建軍備戰影響重大，對於戰力打擊也無法估計，國防部會在合法合規範圍積極研擬應處方案，將衝擊降至最低。

立法院三讀通過國防特別條例，預算上限匡列新台幣7800億元，排除包括無人機及艇、強弓飛彈、台灣戰術網路（TTN）及部隊覺知套件（TAK）等商購及委製案，與行政院版8年1.25兆元相差4700億元。國防部上午在行政院會報告「國防特別預算未通過案項及其影響」。

國防部戰略規劃司長中將黃文啓在會後記者會簡報指出，聯合作戰就像習武之人，必須擁有敏銳腦袋、靈敏目光、有力拳腳、源源不絕能量，也因此政院版國防特別條例區分指管決策、全域偵知、高效打擊、防衛韌性等四個部分。

黃文啓強調，這次遭刪除部分（4700億元），「重點不在額度多少，而是結構問題」。練武之人要有的功能都喪失殆盡，指管決策、全域偵知、防衛韌性也完全被刪除，「沒有腦、眼、耳、充分營養，即便有拳腳，也斷了好幾個指頭」，對建軍備戰影響重大，對戰力打擊也無法估計。

黃文啓進一步說明，指管決策包含「AI輔助情報決策模組」、「TAK」、「TTN」三個環節。在現代戰場中，大量情資如果只靠人力判讀非常吃緊，且遠遠落後敵人決策圈。另外，國軍推動去中心化指管過程中，必須要有分區作戰能力，目前在美方協助下僅建立「部分」TTN、TAK功能，因此才藉由政院版特別預算一次籌獲三軍地面部隊所需的裝備。

全域偵知部分，包含「濱海監偵型、垂直起降及銳鳶二型無人機」。黃文啓提到，若缺乏上述三種遠、中、近程無人機，將無法精準找到敵人並精準打擊，「武器再多，無法找到目標，就無法發揮效果」。

防衛韌性部分，包含「軍備產能新擴建產線」、「通用彈藥」及「機動阻絕器材」。黃文啓指出，台灣在海上交通線遭切斷的情況下，要長期獨立作戰幾乎不可能，因此具備自主量能攸關持續戰力。另外，機動阻絕器材能有效嚇阻敵人快速進逼重要核心守備地區。

高效打擊部分，黃文啓表示，原本要建置的強弓防空飛彈系統射程約40公里至60公里，比愛國者的40公里還要更高，若缺少這項裝備，防空效能將會打折。可攜式無人機反制系統部分，他也強調，由於共軍一定會使用一、二型小型無人機，這是必然的威脅，若缺乏此裝備將衝擊部隊防護能力。

黃文啓指出，從近期區域衝突可見，無人系統已成新型態戰爭的重要工具。若國軍無法加速部署，將難以因應現代化威脅。此外，無人產業的發展不僅關乎戰力，更是國防自主的基石，若未能透過預算給予產業動能，將無法建立完整的系統供應鏈，進而影響國家整體的防衛韌性。

黃文啓最後強調，國防部會針對沒有納入特別預算的項目，在合法、合規範圍內積極研擬應處方案，將衝擊降至最低，使官兵獲得最完整的戰力，用最強大的手段保護國家安全。

國防部 國防特別條例 立法院

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