中科院在美展示勁蜂無人機 售出一套自製小型渦輪噴射引擎

中科院赴美參與無人載具及系統展示會，展示台美合作勁蜂4型無人攻擊機。中科院說，美商為無人機加裝派龍架武器掛載能力，引起歐美國防企業與投資機構洽詢後續合作與採購可能，也有美商向中科院採購一套國造PSD-250小型渦輪噴射引擎，做為無人機測試用。

中科院曾為雄2E巡弋飛彈研發出鯤鵬渦輪扇引擎，也曾為發展無人機，引進日本轉子引擎技術，對製造價廉小型動力引擎有心得。PSD-250小型渦輪噴射引擎是中科院航空所自主研發、國內合作廠商製造。可由各類先進無人載具、靶機、廉價巡弋飛彈搭載使用。

無人載具與自駕系統展美東時間5月12日在底特律市三天展期，中科院以勁蜂二型、勁蜂三型攻擊無人機、銳鳶二型多功能海用無人機、小型渦輪噴射引擎、10吋雷射標定光電酬載、無人機多用途彈頭等裝備參展。中科院說，小型渦輪噴射引擎與多用途彈頭，受到國際關注。

中科院表示，美東時間5月13日展期進入第二天，台灣館聚焦台美無人載具合作成果與軍用無人系統發展。美商Kratos Defense & Security Solutions在展場展示與中科院合作發展的勁蜂四型無人攻擊機受矚目。

中科院指出，與去年台北國防航太展的勁蜂四型相比，今年Kratos展出的版本具備派龍架等武器掛載能力，使其從原有攻擊無人機概念，提升其發展潛力，具備任務彈性與多元作戰能力，引起多家歐美國防企業與投資機構高度興趣，主動洽詢後續合作與採購可能，美國在台協會台北辦事處人員也在展會期間前往Kratos展區參訪交流。

中科院說，台美雙方未來合作，已不侷限於單一無人攻擊機平台，而是結合AI自主接戰、長程打擊、多用途以及低成本量產概念，打造具備實戰能力的自主打擊載具，台美無人機合作正朝更深層長遠戰略發展。

中科院表示，美商AEVEX對中科院自主研製的小型推進系統關注，現場洽談採購PSD-250小型渦輪噴射引擎一套，作為後續無人載具整合與飛行測試用途。