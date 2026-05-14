再提軍購特別條例、追加預算、擴大年度預算 卓揆令三途補足4700億

立法院三讀通過藍白共推的7800億元軍購特別條例，大砍政院版4700億元，行政院長卓榮泰今日說明四大影響，他重申軍購特別條例三塊拼圖缺一不可，請國防部就再提特別條例、追加預算，以及擴大年度預算規模三種方式，在符合憲法及預算法下盡速因應。

卓榮泰說，特別是5月31日海馬士火箭系統付款期限將至，盼立法院朝野政黨盡速通過特別預算，立即付委審查，使國軍官兵擁有更完整的戰力，確保國家安全、守護國民生命財產。行政院與國防部全力配合立法院程序，希望國會不要延誤重大時機，損失已談好的軍購項目。

行政院去年提出8年、1.25兆元的軍購特別條例，分為台灣之盾、AI擊殺鏈、國防自主三塊拼圖。卓榮泰指出，在野版本排除商購及委製案，嚴重損及國防建軍完整性及五年兵力整建施政規劃排序，勢必造成國防戰力缺口、影響國內相關產業自主發展，錯失與國際安全供應鏈接軌的寶貴時機。

卓榮泰指出，這次遭到刪除的部分有四大影響，首先，在「指管決策」方面，刪除「AI輔助情報決策模組」、「部隊覺知套件（TAK）」及「台灣戰術網路（TTN）」，將延遲國軍建置聯戰及作戰區的情報快速分析能力，並嚴重影響部隊數位化指管轉型及共同圖像的建立。

卓榮泰續指，第二，「全域偵知」方面刪除「銳鳶二型海搜戰術型無人機」、「垂直起降型無人機」及「濱海監偵型無人機」，將延遲地面守備及打擊部隊判明敵主力動態，壓縮部隊應處時間。

卓榮泰提到，第三，「高效打擊」方面刪除「強弓中層反彈道飛彈」、「可攜式無人機反制系統」、「濱海攻擊等4類型無人機」及「小型自殺無人艇」，將嚴重壓縮反飛彈攔截範圍，並讓地面部隊面臨共軍大量攻擊無人機擊殺風險，也使作戰區無人機大隊等部隊缺乏裝備，無法發揮戰力。

卓榮泰說明，第四，在「防衛韌性」方面，刪除「軍備產能新（擴）建產線」、「通用彈藥」及「機動阻絕器材」，將影響國軍各類彈藥存量整備，而且無法滿足平日戰備及訓練需求。本次台美共同研發及採購合作的裝備系統也遭到刪除，恐將延宕與國際的合作，不利展現自我防衛決心。

卓榮泰指出，尤其刪除無人機系統將無法推動無人載具產業鏈發展，喪失非紅供應鏈的打造時效，嚴重削弱不對稱戰力及防衛韌性，也影響國內產、學、研對無人機基礎建設及人才培育的投入，阻礙國內自主產能的建立及產業整體發展。