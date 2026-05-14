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綠批台中立委砍無人機預算 盧秀燕：立院做得很好、展現防衛決心

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕認為，立法院通過7800億元軍購案「做得很好」，已展現強烈自我防衛決心，後續仍要看川習會結果。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕認為，立法院通過7800億元軍購案「做得很好」，已展現強烈自我防衛決心，後續仍要看川習會結果。記者陳敬丰／攝影

立法院通過軍購特別條例，未納入無人機相關項目。民進黨台中議員痛批，市長盧秀燕一邊在台中推動建立無人機產業，她的子弟兵一邊在立院刪無人機預算，在地業者心寒。盧強調，立法院通過7800億元軍購案，已展現自我防衛決心，無人機的部分還是要看川習會結果。

台中市議會今天總質詢，民進黨議員楊典忠、施志昌、林祈烽、鄭功進聯合質詢。楊典忠表示，軍購案從1.25兆被砍到7800億元，無人機相關項目被「精準砍掉」，等於砍掉台中下個10年最重要的機會；台中適合發展無人機，中央也支持，但台中立委刪掉相關項目，形同扼殺產業。

施志昌強調，藍白聯手把軍購預算大砍4000多億元，受傷最深的就是台中市的無人機發展計畫，盧秀燕親手把子弟兵羅廷瑋送進立法院，羅卻在中央拆台，砍斷台中廠商的生路，讓台中的隱形冠軍們情何以堪；市府應馬上盤點，若中央的無人機產業計畫受阻，台中的供應鏈會有多少損失，有無補救方式。

國民黨議員黃馨慧質詢表示，目前川習會正在進行中，美國總統川普和中共領導人習近平這次會談，對軍購案以及無人機產業影響有多大，市府是否有掌握？

盧秀燕回應，美國政府對台軍售分為兩批，第一批110億美金、第二批140億美金，兩批相加約250億美金，就是立院這次通過的7800億台幣軍購案；事實上，川普只簽字批准第一批110億美金，還未批准第二批140億美金，立法院這次做得很好，川普還沒簽字就同意通過，已經展現強烈自我防衛的決心。

盧秀燕表示，川普會不會簽字批准第二批軍購案，以及後續是否會有無人機相關軍購，都要看川習會的結果，這部分還無法確定；國防部的軍購案存在變數，經濟部編列的442億元無人機產業計畫才是確定通過的預算，且不只用於軍事，還包括商用、農用，但目前尚未看到中央把這442億元投注在中部區域。

盧秀燕建議，中央可以把無人機產業比照科學園區的發展方式，產業中心不只設在嘉義，中部也可以設一個，很多地方都可以設置，讓無人機成為晶片之後台灣最重要的產業；若在台中設置無人機產業中心，不用再蓋廠房、整地，可以立刻投產。

民進黨台中市議員楊典忠（左二）、施志昌（左四）、林祈烽（左三）、鄭功進（左一）痛批，台中出身的立委大刪無人機預算，扼殺了台中下個10年最重要的機會。圖／楊典忠辦公室提供
民進黨台中市議員楊典忠（左二）、施志昌（左四）、林祈烽（左三）、鄭功進（左一）痛批，台中出身的立委大刪無人機預算，扼殺了台中下個10年最重要的機會。圖／楊典忠辦公室提供

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