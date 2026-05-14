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民進黨：藍白大砍無人機 雙北產業大危機 蔣萬安、李四川好意思？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天表示，國民黨和民眾黨聯手大砍4700億元國防特別預算，刪除「商購」及「委製」，不只國家防衛能力被大幅削弱，更直接衝擊台灣正在成形的無人機產業，台北和新北業者也受害。圖／聯合報系資料照片
民進黨今天表示，國民黨和民眾黨聯手大砍4700億元國防特別預算，刪除「商購」及「委製」，不只國家防衛能力被大幅削弱，更直接衝擊台灣正在成形的無人機產業，台北和新北業者也受害。圖／聯合報系資料照片

民進黨今天表示，國民黨和民眾黨聯手大砍4700億元國防特別預算，刪除「商購」及「委製」，不只國家防衛能力被大幅削弱，更直接衝擊台灣正在成形的無人機產業，台北和新北業者也受害，台北市長蔣萬安和國民黨新北市長參選人李四川，連雙北的產業發展都不敢支持，好意思說自己要當父母官、要選市長？

民進黨指出，藍白執政縣市有超過200家的無人機廠商，雙北位居前二是無人機產業重鎮。新北市有52家無人機重點廠商，數量全國最多，聚焦研發關鍵技術，如今預算受影響，要選新北市長的李四川卻不聞不問；此外，台北市有43家無人機重點廠商，數量全國第二，與「非紅供應鏈」及軍工標案高度連動，當預算被刪，蔣萬安卻逃避回應。

民進黨表示，無人機的發展是現代防衛的重中之重，也是全球競相追求突破的關鍵產業。依照國防部原本規畫，除了對美軍購外，還要同步發展國內無人機產業，讓台灣不只能提升防衛能力，也能搶進全球民主陣營供應鏈的市場；但藍白一方面說強化國防會害台灣人上戰場，另一方面卻把降低傷亡風險的無人機通通刪除；一方面喊不要送錢給外國，另一方面卻直接砍掉台灣國內的產業投資機會。

民進黨指出，被刪掉的不只是預算，而是台灣正在起飛的無人機產業，國民黨的粗暴刪除，更是傷害了自己執政縣市的發展機會，尤其是在雙北，去年台北市政府才成立無人機教育中心，當時台北市正副市長蔣萬安、李四川宣示要產官學合作來培育無人機人才。結果現在被問到是否支持無人機，兩人卻只能東扯西扯、不斷閃躲。

李四川 雙北 無人機

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