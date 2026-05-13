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中科院參展美國無人機展 主攻國際供應鏈短缺項目

中央社／ 台北13日電

XPONENTIAL 2026「國際無人載具系統展」在美國底特律登場，中科院由院長李世強率隊參與，參展勁蜂2型、勁蜂3型攻擊無人機、銳鳶2型多功能海用無人機等項目。知情人士說明，此次中科院展位參展項目，切中目前全球國防需求供應鏈的短缺項目。

XPONENTIAL 2026「國際無人載具系統展」11至14日在美國底特律登場，來自全球的無人機與相關產業鏈業者展出最新技術與新型設計，吸引美國與全球業界人士、買家到場，中科院與雷虎科技等20多家台灣業者則推出商用到軍用等最新功能產品及零件，是本屆展覽中最大參展國。

台灣館今年首度出現中科院展位，中科院這次參展項目，包含勁蜂2型、勁蜂3型攻擊無人機、銳鳶2型多功能海用無人機、小型渦輪噴射引擎、10吋雷射標定光電酬載、無人機多用途彈頭。

知情人士表示，中科院此次參展項目，切中目前全球國防需求供應鏈的短缺項目，因確實具備性能優勢引發關注，而小型渦輪噴射引擎與多用途彈頭則獲得高度詢問。

此外，中科院在展位也秀出無人機產線CMMC（Cyber security Maturity Model 資通安全成熟度認證模型2.0Certification2.0）的合格證書，知情人士說明，這是美國戰爭部為了加強國防工業網路安全，所推行的認證計畫，這張證書不僅代表中科院對網絡安全的落實，更代表中科院已是美國認可的合格國防供應商。

中科院 無人機 雷虎科技

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