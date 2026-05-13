國防特別預算未納無人機艦 專家：衝擊關鍵不對稱戰力

立法院三讀通過7800億元國防特別條例，但未納無人機艦。國防院學者蘇紫雲、江炘杓今天指出，無人載具是落實美軍2012年提出「空海一體化無人作戰」概念，由無人機、無人艇協同配合精準打擊敵方主力登陸部隊、構築立體火力，將成為濱海作戰不對稱力量的關鍵。

立法院8日三讀通過總額新台幣7800億元的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，明定第一批軍購發價書預算上限3000億元、第2批軍購發價書預算上限4800億元；但攸關無人機、無人艇、台灣戰術網路（TTN）、部隊覺知套件（TAK）與強弓飛彈等商購與委製項目，均未納入。

無人機、艇部分，國防部智庫、國防院學者蘇紫雲接受中央社訪問表示，從應用場景觀察，無人機能擔任戰場監測角色，執行偵測、發覺、鎖定與導引任務。在攻擊端，除了可摧毀敵方主力艦感測系統或直接打擊小型船艦，更具備「抵銷敵方高價飛彈」的潛在戰術效益，透過大量低成本無人機誘發敵方攔截，不僅能消耗其防空戰力，亦可為國軍遠程飛彈開路，達成高效率的源頭阻絕。

針對近岸防衛，蘇紫雲分析，若敵軍企圖登陸，在濱海5至10公里區間，則是戰鬥層級的小型無人機的作業距離，敵軍將面對大量小型無人機的群組密集攻擊，國軍將結合密集火力、精準無人機打擊、反裝甲飛彈，建構三層式立體火力，將敵方完全阻絕於灘岸之外。

此外，無人艇的發展亦是關鍵。蘇紫雲表示，未來無人艇可憑藉匿蹤特性單獨出擊敵方大艦，或落實美軍於2012年提出的「空海一體化無人作戰」（UASair-sea battle）概念，由無人機與無人艇協同配合，精準打擊敵方主力登陸部隊。

蘇紫雲也指出，特別預算重點在匡列總額，每一期交付的產品規格會隨技術進步更迭。他強調，面對當前急迫國防威脅，特別預算在採購效率上優於一般年度預算，且長期訂單能提供業界明確市場信號，讓廠商預見需求，進而投入技術研發。

蘇紫雲特別提到，國際政治信任是發展無人機產業的核心，隨著美國推動「2026台灣藍天法案」（BlueSkies for Taiwan Act of 2026），法律層面將大力支持台美無人機生產合作。他提醒，若貿然刪減相關特別預算，恐使台灣業者失去接軌全球「非紅供應鏈」的兆元商機，衝擊產業長期競爭力。

前海軍艦隊戰隊長、國防安全研究院學者江炘杓告訴中央社記者，無人艇具備高隱蔽性與低成本優勢，能降低官兵風險並形成「鯊群」打擊，為濱海作戰不對稱力量的關鍵；儘管面臨海象耐波性及布雷能量等限制，但透過「人機協同」與母艦搭載模式，將可有效擴大情監偵與打擊能量。

江炘杓分析，無人艇（USV）與傳統軍艦相比，優勢在於「可消耗性」高且隱蔽性強。當大量無人艇集結時，可發揮類似無人機蜂群的打擊功能，對敵方艦隊構成威脅。此外，若配備熱顯像感測器（FLIR）及雷達，無人艇可充當海上流動哨，大幅延伸情監偵範圍。

針對運用層面，江炘杓直言，部分觀點認為無人艇可執行掃雷或反潛任務實屬「過度評估」。由於布雷需大型載重空間，掃雷則需複雜電子設備，現階段仍以自殺式無人艇最符合低成本、高回報的性質，並能兼任誘餌任務；談及技術挑戰，海象是無人艇最大的制約因素。受限噸位，無人艇在惡劣海象下的耐波性不足，偵測感知能力亦有極限。

未來發展方向上，江炘杓建議，應建立「人機協同」作戰能力，由大型母艦攜帶多艘小型無人艇，不僅能解決續航力問題，更能發揮比近海單兵作戰更大的協同效應。