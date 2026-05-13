台灣無人機預算遭砍 澳洲專家：恐損濱海作戰防禦力

澳洲防務專家雷頓向中央社指出，印太地區夥伴已日益重視無人機對嚇阻中國擴張的重要性，台灣國會卻大砍國產無人機預算，恐怕會損害台灣的「濱海作戰」防禦戰力。

退役澳洲皇家空軍上校、現任澳洲葛瑞菲斯亞洲研究所（Griffith Asia Institute）客座研究員雷頓（PeterLayton）今天接受中央社電話訪問時指出，在上星期才剛結束的「肩並肩」（Balikatan）美、菲聯合軍演，印太地區夥伴已展示對無人機配合跨軍種和跨國聯合作戰的重視。

雷頓提到，於菲律賓群島舉行的「肩並肩」軍演，今年除了主辦國美國和菲律賓之外，還有澳、加、法、日、紐合共7國參加；其中亮點之一，是無人機於「濱海作戰」（littoral warfare）所發揮的作用。

雷頓舉例，在這次軍演中，日本引入88型反艦飛彈，美國引入「泰風」系統發射「戰斧」巡弋飛彈，以及利用海馬斯多管火箭系統（HIMARS）射擊艦艇目標。「這些反艦飛彈的發射，均利用無人機提供的情報完成，包括美國採用的『掠奪者』（Predator）無人機，以及日本採用較小型的『掃描鷹』（ScanEagle）等。」

雷頓提醒，這是日本首次於菲律賓境內舉行的軍演中發射飛彈，同時亦是美國首次於菲律賓境內以「泰風」系統發射「戰斧」巡弋飛彈；他相信，這反映出印太地域夥伴共同嚇阻中國擴張的明確態度。

雷頓提到，無人機對嚇阻中國的重要性，已經十分明顯；他指出，澳洲政府今年4月宣布將投資澳幣12至15億元（約新台幣274至342億元）用作未來10年發展「鬼蝙蝠」（Ghost Bat）無人機、「鬼鯊」（GhostShark）無人潛艦和反無人戴具武器科技，但他認為這金額遠遠不足夠。

雷頓說，在澳洲投資不足，同時台灣又砍國產無人機預算，相信對中國是一項利好消息。「無人機預算遭砍，形同是砍下『濱海作戰』戰力。」

雷頓認為，中國很清楚無人機配合「濱海作戰」系統的威力，是足以讓中國難以對付的有效防禦系統。

他表示，隨著台灣砍下國產無人機預算，中國瓦解台灣戰力的障礙就減少了；台灣唯有更加依賴購買美國武器，北京當局剩下需要做的，是爭取與美國總統川普達成有利中國的政治交易。

雷頓提醒，中國持續威脅台灣安全和印太地區穩定，例如，中國國防部發言人蔣斌5月9日公開否認「海峽中線」存在，反映中國「灰色地帶」戰術持續推進，試圖將中國對外擴張活動常態化；同時，否認台海中線緩衝地帶存在的時間點，正值川、習會前不久，反映中國為了掌握更多交易籌碼，以便向美國施壓。