快訊

513國際請病假日！上班族急響應「突然不舒服」 勞工請假權益3大變革

普悠瑪集電弓故障 台鐵壽豐至鳳林單線雙向慢行…延誤時間公布

500萬放官邸11個月才退？檢方猛攻鄭文燦：這不是政治獻金

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣無人機預算遭砍 澳洲專家：恐損濱海作戰防禦力

中央社／ 雪梨13日專電

澳洲防務專家雷頓向中央社指出，印太地區夥伴已日益重視無人機對嚇阻中國擴張的重要性，台灣國會卻大砍國產無人機預算，恐怕會損害台灣的「濱海作戰」防禦戰力。

退役澳洲皇家空軍上校、現任澳洲葛瑞菲斯亞洲研究所（Griffith Asia Institute）客座研究員雷頓（PeterLayton）今天接受中央社電話訪問時指出，在上星期才剛結束的「肩並肩」（Balikatan）美、菲聯合軍演，印太地區夥伴已展示對無人機配合跨軍種和跨國聯合作戰的重視。

雷頓提到，於菲律賓群島舉行的「肩並肩」軍演，今年除了主辦國美國和菲律賓之外，還有澳、加、法、日、紐合共7國參加；其中亮點之一，是無人機於「濱海作戰」（littoral warfare）所發揮的作用。

雷頓舉例，在這次軍演中，日本引入88型反艦飛彈，美國引入「泰風」系統發射「戰斧」巡弋飛彈，以及利用海馬斯多管火箭系統（HIMARS）射擊艦艇目標。「這些反艦飛彈的發射，均利用無人機提供的情報完成，包括美國採用的『掠奪者』（Predator）無人機，以及日本採用較小型的『掃描鷹』（ScanEagle）等。」

雷頓提醒，這是日本首次於菲律賓境內舉行的軍演中發射飛彈，同時亦是美國首次於菲律賓境內以「泰風」系統發射「戰斧」巡弋飛彈；他相信，這反映出印太地域夥伴共同嚇阻中國擴張的明確態度。

雷頓提到，無人機對嚇阻中國的重要性，已經十分明顯；他指出，澳洲政府今年4月宣布將投資澳幣12至15億元（約新台幣274至342億元）用作未來10年發展「鬼蝙蝠」（Ghost Bat）無人機、「鬼鯊」（GhostShark）無人潛艦和反無人戴具武器科技，但他認為這金額遠遠不足夠。

雷頓說，在澳洲投資不足，同時台灣又砍國產無人機預算，相信對中國是一項利好消息。「無人機預算遭砍，形同是砍下『濱海作戰』戰力。」

雷頓認為，中國很清楚無人機配合「濱海作戰」系統的威力，是足以讓中國難以對付的有效防禦系統。

他表示，隨著台灣砍下國產無人機預算，中國瓦解台灣戰力的障礙就減少了；台灣唯有更加依賴購買美國武器，北京當局剩下需要做的，是爭取與美國總統川普達成有利中國的政治交易。

雷頓提醒，中國持續威脅台灣安全和印太地區穩定，例如，中國國防部發言人蔣斌5月9日公開否認「海峽中線」存在，反映中國「灰色地帶」戰術持續推進，試圖將中國對外擴張活動常態化；同時，否認台海中線緩衝地帶存在的時間點，正值川、習會前不久，反映中國為了掌握更多交易籌碼，以便向美國施壓。

印太 菲律賓 無人機

延伸閱讀

台烏無人機交流 紐時稱台灣銷東歐逾10萬架多流向烏克蘭

各國對美中缺乏信任 川習會 「籠罩恐懼與希望」

軍購預算未納入 卓揆：無人機國防產業不放棄

川習會籠罩「恐懼與希望」 中等強權結盟自保

相關新聞

影／金門太武操演震撼登場 首度實射兩枚標槍飛彈

陸軍金門防衛指揮部今天實施「第2季太武操演」，清晨起在后湖一帶展開大規模實彈射擊演練，動員金門守備大隊、砲兵營、支援營及兩棲偵查排等單位，模擬敵軍登陸進犯情境，運用各式火砲、戰甲車與反裝甲武器，編織灘岸交叉火網，驗證防區聯合作戰與應變能力。其中，首次在金門實射兩枚「標槍飛彈」，成為全場最大亮點。

戰機、彈藥庫…Google地圖全都露 立委質疑有國安漏洞

中國大陸的高德地圖App涉資安疑慮，數發部日前已禁止政府機關使用。民進黨立委林俊憲昨質詢時表示，除了中國地圖，現行的國際地圖平台存在國安漏洞，軍事敏感設施都拍得一清二楚。行政院長卓榮泰則說，會要求數發部對國際平台，強力要求在技術內做到有效的改善。

Google地圖清楚拍到彈藥庫、戰鬥機 卓榮泰：對國際平台強力要求改善

中國大陸的高德地圖APP涉資安疑慮，數發部日前已禁止政府機關使用。民進黨立委林俊憲今質詢時表示，除了中國地圖，現行的國際地圖平台存在國安漏洞，軍事敏感設施都拍得一清二楚。行政院長卓榮泰則說，會要求數發部對國際性等平台，強力要求在技術內做到有效的改善。

軍友社榮譽理事長慰問北部高山偏遠單位

中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今天前往大屯山區深處的嵩山營區慰勞，感謝官兵不分晝夜堅守崗位，全天候守護空防安全，做國家最堅實的後盾。這是他民國103年接任軍友社理事長以來，第20次到當地勞軍。

台灣國產無人機預算遭砍 澳洲退將：大陸切斷供應風險增

澳洲退役陸軍少將萊恩（Mick Ryan）向中央社指出，台灣通過國防特別條例，但國產無人機預算遭砍，將更加依賴美國武器，...

川普提要與習近平談對台軍售 學者：應會流於各說各話

美中「川習會」前夕，美國總統川普再次提到會與中共領導人習近平討論對台軍售，美媒再次質疑恐打破六項保證，淡江戰略所副教授林穎佑認為，川普可能對北京當局表達對美台軍售有自己的考量，最後流於各說各話。但我方也需觀察美中在貿易議題上是否有所進展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。