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影／金門太武操演震撼登場 首度實射兩枚標槍飛彈

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
陸軍金門防衛指揮部今天實施「第2季太武操演」，清晨起在后湖一帶展開大規模實彈射擊演練，火力強大。記者蔡家蓁/攝影
陸軍金門防衛指揮部今天實施「第2季太武操演」，清晨起在后湖一帶展開大規模實彈射擊演練，火力強大。記者蔡家蓁/攝影

陸軍金門防衛指揮部今天實施「第2季太武操演」，清晨起在后湖一帶展開大規模實彈射擊演練，動員金門守備大隊、砲兵營、支援營及兩棲偵查排等單位，模擬敵軍登陸進犯情境，運用各式火砲、戰甲車與反裝甲武器，編織灘岸交叉火網，驗證防區聯合作戰與應變能力。其中，首次在金門實射兩枚「標槍飛彈」，成為全場最大亮點。

今天清晨6點許，后湖海域即傳出隆隆炮聲，8吋榴砲、155加農砲及120迫擊砲輪番射擊，震撼聲響傳遍周邊聚落。隨後M60A3戰車、CM21甲車進入灘岸陣地，配合無人機偵蒐與部隊機動演練，模擬敵軍搶灘登陸後的灘岸殲敵作戰。

此外，演練也導入「部隊覺知應用套件（TAK）」及無人機系統，執行目標偵蒐、戰場管制與部隊即時資訊共享，強化防區指管韌性與兵種協同作戰能力。

此次最受矚目的，則是標槍飛彈首度在金門進行實射。據了解，演練中以標槍飛彈對海上敵軍兩棲步、戰車目標實施射擊，掩護戰甲車部隊進入灘岸陣地作戰。

有軍事迷指出，標槍飛彈具備「射後不理」、「命中率高」及「接戰速度快」等特性，是國軍不對稱作戰的重要反裝甲武器。

根據公開資料，標槍飛彈有效射程約2500公尺，飛行至最大射程約17秒，可穿透約75公分裝甲厚度，由兩人小組操作，整套系統重約22.3公斤，具高度機動性與戰場生存能力。

一名居住在后湖附近的居民表示，清晨6點多就被巨大炮聲驚醒，「窗戶都在震，還以為發生什麼大事」，後來得知是年度操演，雖然有些受到驚擾，但也能理解國軍戰備需求。另一名早起運動的民眾則說，聽到火砲實彈射擊聲音相當震撼，「現在兩岸情勢緊張，國軍有演練，大家心裡多少比較安心」。

金防部指出，此次操演秉持「實戰化訓練」原則，以「實人、實物、實時、實地、實情、實作」方式進行，模擬灰色地帶襲擾及敵軍登陸作戰，區分「策應作戰」、「要域火殲」、「主陣地帶戰鬥」及「有限目標攻擊」等課目，驗證各部隊指揮程序與指管通聯能力。

金防部強調，守護家園是國軍責任，面對敵情威脅，防區官兵秉持「處處皆戰場」思維，將持續強化戰備訓練與立即備戰能力，透過實戰化演練建立嚇阻戰力，確保金門防衛安全。

陸軍金門防衛指揮部今天實施「第2季太武操演」，模擬敵軍登陸進犯情境，運用各式火砲、戰甲車與反裝甲武器，編織灘岸交叉火網。記者蔡家蓁/攝影
陸軍金門防衛指揮部今天實施「第2季太武操演」，模擬敵軍登陸進犯情境，運用各式火砲、戰甲車與反裝甲武器，編織灘岸交叉火網。記者蔡家蓁/攝影

陸軍金門防衛指揮部今天實施「第2季太武操演」，清晨起在后湖一帶展開大規模實彈射擊演練，戰車、甲車一字排開。記者蔡家蓁/攝影
陸軍金門防衛指揮部今天實施「第2季太武操演」，清晨起在后湖一帶展開大規模實彈射擊演練，戰車、甲車一字排開。記者蔡家蓁/攝影

陸軍金門防衛指揮部今天實施「第2季太武操演」，首次在金門實射兩枚「標槍飛彈」，成為全場最大亮點。圖/民眾提供
陸軍金門防衛指揮部今天實施「第2季太武操演」，首次在金門實射兩枚「標槍飛彈」，成為全場最大亮點。圖/民眾提供

金門 飛彈 國軍

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