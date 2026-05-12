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Google地圖清楚拍到彈藥庫、戰鬥機 卓榮泰：對國際平台強力要求改善

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院會上午繼續進行施政總質詢，次長陳彥伯（左）代理備詢，行政院長卓榮泰（右）備詢。記者杜建重／攝影
立法院會上午繼續進行施政總質詢，次長陳彥伯（左）代理備詢，行政院長卓榮泰（右）備詢。記者杜建重／攝影

中國大陸的高德地圖APP涉資安疑慮，數發部日前已禁止政府機關使用。民進黨立委林俊憲今質詢時表示，除了中國地圖，現行的國際地圖平台存在國安漏洞，軍事敏感設施都拍得一清二楚。行政院長卓榮泰則說，會要求數發部對國際性等平台，強力要求在技術內做到有效的改善。

立法院院會今繼續針對卓榮泰提出施政方針及施政報告質詢。林俊憲表示，高德地圖會將資料回傳中國，甚至能偵測紅綠燈秒數，可能導致正副總統官邸進出規律外洩，不過除了中國地圖，現行的國際地圖平台存在國安漏洞，像是在Google地圖上，花蓮佳山基地的跑道、彈藥庫、指揮部清晰可見，甚至連戰鬥機進出的山洞都拍得一清二楚。

林俊憲表示，對比發現，Apple地圖已配合遮蔽敏感基地，但Google與微軟（Bing）地圖卻完全沒有改善，內政部的台灣通用地圖也都有做遮蔽處理，甚至網路上有中國網友利用這些公開地圖，詳細標註出嘉義空軍基地內的新建大樓與官兵生活空間，也推測出賴清德總統視導清水的精確營區地點，韓國與法國皆有法律規定國際地圖平台必須遮蔽軍事敏感設施，台灣目前卻對此毫無管理。

數發部長林宜敬表示，目前台灣是有法律可以管，就是內政部的國土測繪法，數發部會跟內政部去討論。卓榮泰也強調，這個提醒非常重要，會要求數發部對這些國際性的平台，因為Apple可以做到，其他沒有理由不做到，所以強力要求平台要在技術內要做有效的改善，但中國的部分沒有辦法去約束，「但是我們做好自己的準備。」

林宜敬補充，高德地圖是跟荷蘭科技公司買的，應該會想辦法去跟對方溝通。

數發部 高德 國安

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