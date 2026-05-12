軍友社榮譽理事長慰問北部高山偏遠單位

中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今天前往大屯山區深處的嵩山營區慰勞，感謝官兵不分晝夜堅守崗位，全天候守護空防安全，做國家最堅實的後盾。這是他民國103年接任軍友社理事長以來，第20次到當地勞軍。

慰問團一行包括李棟樑與軍友社秘書長簡士偉，由國防部副部長鍾樹明、空軍副司令顏有賢、政戰局長史順文等人陪同，除提供各單位慰問金，並與官兵合影、一一致贈小禮，離營時也特地下車，慰勞衛哨人員。李棟樑表示，感謝官兵長期克服環境的偏遠與山區氣候挑戰，持續戮力戰備任務，希望官兵注意天候變化與自身健康，保持良好體能與精神狀態，持續守護空防安全。

李棟樑表示，偏遠地區的小型站台，在演訓中往往不是記功嘉獎最多的主角，但這些單位人數少，交通不便，生活條件較差，值得外界多給予一些關心。除了北部地區，也希望未來有機會再度走訪更多偏遠單位，表達社會大眾對國軍的支持。