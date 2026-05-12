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台灣國產無人機預算遭砍 澳洲退將：大陸切斷供應風險增

中央社／ 雪梨12日專電
澳洲退役陸軍少將萊恩（Mick Ryan）向中央社指出，台灣通過國防特別條例，但國產無人機預算遭砍，將更加依賴美國武器，而台灣武器來源遭中國大陸攔截的風險會相應增加。 示意圖／AI生成
澳洲退役陸軍少將萊恩（Mick Ryan）向中央社指出，台灣通過國防特別條例，但國產無人機預算遭砍，將更加依賴美國武器，而台灣武器來源遭中國大陸攔截的風險會相應增加。 示意圖／AI生成

澳洲退役陸軍少將萊恩（Mick Ryan）向中央社指出，台灣通過國防特別條例，但國產無人機預算遭砍，將更加依賴美國武器，而台灣武器來源遭中國大陸攔截的風險會相應增加。

萊恩今天接受中央社電話訪問時指出，雖然台灣致力製造無人機，而且近期產能已提高至一年生產10萬架的規模，但台灣國會砍下的國產無人機預算，切斷了推動擴大台灣自主生產無人機的啟動資金，難免對台灣國安造成損害。

他說：「台灣距離美國的供應商很遠，作為一個島國，必須提防一旦發生軍事衝突時，美國關鍵進口武器供應可能會被攔截的問題。」

萊恩提到，他剛於4月完成在台灣的實地考察和交流，他相信台灣國防部很清楚無人機和飛彈是同樣重要的防衛武器。

萊恩表示，他看好台灣自製無人機的前景，但他同時提醒，隨著國產無人機預算遭砍，台灣將要應付更高的安全風險。他說：「台灣無法自主建造足夠數量的無人機，於是唯有更加依賴進口的美國軍火，美國軍火的品質固然是精良的，但這會造成一種供應依賴，一旦戰爭爆發時，中國大陸可以更容易切斷這樣的軍火供應來源。」

萊恩認為，砍掉國產無人機預算，並不能讓台灣避免遭受中國大陸脅迫。他提到，大陸國防部發言人蔣斌9日公開否認「海峽中線」的存在，反映出中國大陸對台灣的野心。

中國大陸官方新華網5月9日發布「國防部新聞發言人就近期涉軍問題發布消息並答記者問」，提到有記者問及解放軍近期海、空兵力於台灣周圍進行聯合戰備警巡、主戰艦艇編隊進入澎湖西南海域，以及解放軍艦機越過「海峽中線」數量增加等議題。對此，蔣斌回應指台灣是中國大陸的一部分，並不存在「海峽中線」。

萊恩指出，中國大陸軍方否認台海中線的存在，是非常嚴重的問題，「中國大陸聲稱『中線』不存在，形同是宣稱大陸不需要與大陸的一個省份劃定緩衝區」。

他認為，隨著美國總統川普與中國大陸領導人習近平會面臨近，中國大陸否認台海中線存在的時間點更值得關注。他說：「否認台海中線的舉動，違背了長期以來的軍事行為準則，而它又發生在川習峰會臨近的時候，這無疑會令各方深感不安；不僅台灣政府會感到不安，日本、菲律賓以及川普政府也會感到不安。」

萊恩表示，中國大陸這種公然不承認其他國家主權的行為，難免對印太地區安全穩定構成陰影。他說：「不僅僅是針對台灣，這種不承認他國主權的立場還可能延伸，中國大陸在釣魚臺、南海等議題上，正是採取了類似的行動。」

無人機 國防特別條例

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