翁章梁：軍購預算遭刪恐讓台灣無人機發展落後

立法院會日前三讀通過折扣版的國防特別條例，排除發展無人機等計畫，正推展嘉義縣無人機產業的縣長翁章梁認為，恐影響國內無人機發展節奏，讓台灣無人機發展速度落後國際。

翁章梁今天在嘉義縣議會定期會施政報告指出，嘉義縣目前工業發展以半導體先進封裝與無人機兩大方向作為支撐，並逐步延伸至人工智慧（AI）、資安、數位服務等新興領域。

翁章梁指出，行政院已投入新台幣442億元推動「無人載具產業發展統籌型計畫」，其中包含位於嘉義太保「亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）一、二館空間改造計畫」以及興建「民雄航太暨無人機產業園區」。

翁章梁告訴中央社記者，雖然無人機等項目軍購預算遭刪，仍不會改變縣府推動無人機產業的方向，但這會影響國內無人機產業發展節奏，包括業者在量產、自動化產線、技術研發及人才培育等布局，都可能因此受到衝擊，對台灣建立自主供應鏈與國際競爭力並非好事。

另外，進駐亞創中心的長榮航太、中光電、雷虎科技、經緯航太等業者，原本都期待透過穩定訂單，建立規模化生產能力與國際市場競爭力；若缺乏長期且穩定的需求支撐，不僅影響廠商投資意願，也可能讓台灣無人機產業發展速度落後國際數年。

翁章梁指出，推動「民雄航太園區」開發計畫，目前東側院區工程（中山科學研究院院區）接近完工，西側產業園區則於3月公開招標統包工程，依整體開發作業進行，預計9月辦理東側院區啟用暨西側園區動土典禮。

此外，亞創中心未來將由中央主導整體規劃，活用關鍵技術並擴大國際合作空間，加速無人機應用發展。