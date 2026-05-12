川普提要與習近平談對台軍售 學者：應會流於各說各話

美中「川習會」前夕，美國總統川普再次提到會與中共領導人習近平討論對台軍售，美媒再次質疑恐打破六項保證，淡江戰略所副教授林穎佑認為，川普可能對北京當局表達對美台軍售有自己的考量，最後流於各說各話。但我方也需觀察美中在貿易議題上是否有所進展。

林穎佑認為，美國國務卿魯比歐先前提到美中雙方會談到台灣議題，川普在公開場合應該會吹捧他要求了習近平節制對台使用武力，川普也應該會提及軍售，但會表達美方對軍售有自己的考量與立場，不會在軍售議題上讓步。至於北京方面應該會對外宣傳提到了軍售議題，並且要求美方謹慎處理台海議題，最後流於各說各話。

他進一步指出，川普若與習近平談到對台軍售，無可避免會在美國內部掀起是否違反對台六項保證的爭議，但對川普政府而言，更會關注「中國能給什麼？」尤其美方關注的波音客機、大豆、牛肉以及高科技產品等大型採購訂單，雙方會不會有進展，就是我方要觀察的指標之一。

林穎佑提醒，美國應該不至於和北京簽訂第四分公報，不過川普往往強調自己和習近平的關係、以及他對台海情勢的掌握，藉此吹捧自己的個人魅力和影響力，但有時對他的說法其實不用太開心或太絕望，林穎佑強調「我方可以關注，但不用過分恐慌。」

川普曾在二月間提及會與習近平討論對台軍售，掀起是否違反六項保證的爭論，根據來自華府智庫的訊息，美國學界、智庫有觀點認為，美國行政部門當然會恪遵六項保證，不過卻管不了川普的嘴。另一方面，川普的發言可能招致政敵攻擊他違背六項保證；但華府也有另一派聲音從軍購預算的延宕與爭議，質疑台灣究竟有沒有自我防衛的決心。