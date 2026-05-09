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一堆違紀事件纏身…金六結連長當眾羞辱台日雙國籍役男 陸軍開鍘了
1名台日雙重國籍軍事訓練役役男，日前指遭連長頻繁在公共場合侮辱。陸軍表示，涉案連長温姓上尉涉及公然侮辱及領導失當、不當言論等多起違紀事件，已於5日經六軍團核定撤職懲處，停止任用3年，並自6日零時生效。
1名在金六結新兵訓練中心服軍事訓練役的台日雙重國籍役男，4月20日發文指遭連長頻繁在公共場合侮辱。陸軍第六軍團當天即表示，獲報後高度重視，立即將該連長調離主官職並嚴懲，涉及公然侮辱主動移請司法偵辦，絕不寬貸。
軍方人士2日指出，該名連長事後已從宜蘭的陸軍153旅，被調回上級單位，由桃園的陸軍第六軍團「託管」，沒有擔任領導職或擔負職務，軍方已召開完人評會，尚待行政流程完備生效。
陸軍司令部回覆中央社記者詢問表示，涉案連長温上尉涉及公然侮辱及領導失當、不當言論等多起違紀事件，已於5日經六軍團核定撤職懲處，停止任用3年，並自6日零時生效。
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