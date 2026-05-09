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跨性別者免役改替代役挨批 內政部增「性別友善」設施強化隱私

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
成功嶺替代役訓練班改善浴室及廁所隔間、整修生活房舍、強化個人隱私保護等。圖／內政部提供
成功嶺替代役訓練班改善浴室及廁所隔間、整修生活房舍、強化個人隱私保護等。圖／內政部提供

內政部及國防部預告修正「兵役體位區分標準」，未來跨性別者將由「免疫」改成替代役，引發民團質疑。內政部也推出性別友善空間等相關設施，內政部表示，持續推動性別平權教育，並逐步精進各項友善設施與照護機制，包括改善浴室及廁所隔間、整修生活房舍、強化個人隱私保護，持續提升整體服役品質。

內政部今年3月時針對民團反對意見，曾表示已邀請相關團體交流意見，將持續就性別友善措施、體檢程序、訓練環境及服勤安排等面向，納入後續制度檢討重點，並將邀請相關團體赴成功嶺替代役訓練班觀摩訓練情形及場地設施，以利後續改善環境，以確保相關制度符合人權保障及實務需求。有關跨性別團體服役標準，將持續聆聽各界反映。

內政部今表示，替代役制度不僅重視訓練與服勤能力的建構，也重視替代役在服役期間的生活照顧與人格尊重。近年持續推動性別平權教育，並逐步精進各項友善設施與照護機制，包括改善浴室及廁所隔間、整修生活房舍、強化個人隱私保護，以及依個別需求提供適切關懷與協助，持續提升整體服役品質。

內政部表示，為加強替代役身心照護，已建立相關輔導與支持機制，包含隨徵集令附送輔導需求調查表，並於入營體檢時由專人主動關懷每位替代役的身心狀況，透過宣導教育、輔導轉介、醫療處置等措施，建立「三級防處」心理輔導諮商機制，協助其順利適應訓練及團體生活。

內政部長劉世芳昨前往成功嶺替代役訓練班，關心替代役生活設施及性別友善空間推動情形。內政部表示，此次視察重點涵蓋寢室、衛浴、用餐環境等生活設施，訓練單位也就整體訓練規畫情形進行說明。劉世芳也關心替代役在訓練期間的生活適應與身心狀況，並提醒訓練幹部應持續加強關懷與溝通，建立即時協助及回應機制，讓替代役遇到問題時能獲得妥善協助，安心投入訓練與團體生活。

內政部表示，營造友善服役環境，是提升替代役訓練品質與照護能量的重要工作。未來將持續傾聽替代役與各界意見，滾動檢討相關措施，精進營舍空間、輔導照護及管理機制，打造尊重、多元、友善的服役環境。

內政部長劉世芳昨前往成功嶺替代役訓練班，關心替代役生活設施及性別友善空間推動情形。圖／內政部提供
內政部長劉世芳昨前往成功嶺替代役訓練班，關心替代役生活設施及性別友善空間推動情形。圖／內政部提供

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