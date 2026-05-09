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83年至93年次役男注意了！優先或延緩入營可線上申請

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
民國83年次至93年次應服常備兵役軍事訓練且尚未列入梯次徵集對象的役男，內政部開放可依個人需求，透過「役男入營時程申請系統」提出「優先入營」或「延緩入營」申請。圖／縣府提供
民國83年次至93年次應服常備兵役軍事訓練且尚未列入梯次徵集對象的役男，內政部開放可依個人需求，透過「役男入營時程申請系統」提出「優先入營」或「延緩入營」申請。圖／縣府提供

家有役男注意了！為協助應屆畢業役男提早規劃升學、就業及未來發展，內政部開放「優先入營」及「延緩入營」申請機制，凡民國83年次至93年次應服常備兵役軍事訓練且尚未列入梯次徵集對象的役男，可依個人需求，透過「役男入營時程申請系統」提出「優先入營」或「延緩入營」申請。

縣府民政處指出，申請方式統一採網路辦理，網址為：https://dca.moi.gov.tw/default.aspx。經公所審核核准後，徵集順序將依「優先入營」、「未申請優先或延緩入營」、「延緩入營」3大時段依序辦理。

第一時段：「優先入營」申請期間是5月11日上午10時至6月11日下午5時；第二時段：「未申請優先或延緩入營」，是「優先入營」役男徵集完畢後，即接續徵集；第三時段：「延緩入營 」申請時間，陸軍是7月1日上午10時至11月30日下午5時，海軍艦艇兵、海軍陸戰隊及空軍是7月1日上午10時至10月30日下午5時。

民政處表示，為配合國防部新兵訓練中心訓量，役男須依梯次分批入營。申請「優先入營」者，無須先檢附畢業證明文件，役男可依自身需求及入營時程規劃，儘早完成線上申請。

役男 兵役 內政部

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