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國防部：全力推動AI發展 為國軍現代化注入新動能

中央社／ 台北9日電

國防部舉辦「人工智慧治理會專題講座暨國軍導入AI發展構想研討」，副部長徐斯儉指出，國防部將全力支持各單位專案推動，期透過AI科技有效精進行政作業效能，為國軍現代化發展注入新動能。

軍聞社今天報導指出，「人工智慧治理會專題講座暨國軍導入AI發展構想研討」昨天於博愛營區舉行，邀請國安會諮詢委員李育杰蒞臨指導，包括國防部人工智慧治理會委員、各軍司令部、指揮部及國防大學及中科院等單位參與。

徐斯儉致詞表示，演講只是啟發，落實行動才是關鍵，期勉各級幹部化被動為主動，積極應用多元化AI技術，國防部將全力支持各單位專案推動，期透過AI科技有效精進行政作業效能，為國軍現代化發展注入新動能。

專題講座邀請中央研究院資訊服務處處長暨台灣AI學校執行長陳伶志，以「智勝未來：AI素養、實務與安全」為題，說明AI發展從感知到實體的演進過程，並以中研院實務經驗為例，分享如何透過建置受嚴格資安控管的「大型語言模型（LLM）」，以及開發語音辨識逐字稿系統、問答機器人及文件檢核等，有效解決公務痛點，簡化作業流程。

針對軍事應用，陳伶志特別提出「推動國防AI的九個叮嚀」，內容涵蓋基礎設施韌性、人機協同等核心觀念，並說明導入AI所面臨的風險與挑戰，提醒各單位務必建立資訊真偽判讀機制，嚴密防範機敏資料外洩；同時強調，導入AI技術已是刻不容緩的重要課題，唯有加速推動技術落地應用，才能有效厚植國軍數位轉型。

徐斯儉 國防部 國軍

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