成功嶺替代役性別友善措施 強化隱私改善浴廁隔間

根據國防部預告的「體位區分標準修正草案」，跨性別者將由免役體位改列替代役體位，內政部則推出強化性別友善服役環境與配套措施。內政部今天表示，成功嶺替代役訓練處已持續強化個人隱私保護、改善浴廁隔間、推動友善空間，盼營造友善服役環境。

國防部去年12月會銜內政部預告修正體位區分標準，將跨性別者由免役體位改列替代役體位，但遭質疑侵害人權，內政部則解釋制度尚未上路，正持續彙整各界意見並研議修正，也會持續強化性別友善服役環境與配套措施。

內政部今天透過新聞稿指出，替代役制度不僅重視訓練與服勤能力的建構，也重視替代役在服役期間的生活照顧與人格尊重，近年內政部持續推動性別平權教育，並逐步精進各項友善設施與照護機制，包括改善浴室及廁所隔間、整修生活房舍、強化個人隱私保護，以及依個別需求提供適切關懷與協助，持續提升整體服役品質。

為加強替代役身心照護，內政部表示，已建立相關輔導與支持機制，包含隨徵集令附送輔導需求調查表，並於入營體檢時由專人主動關懷每位替代役的身心狀況，透過宣導教育、輔導轉介、醫療處置等措施，建立「三級防處」心理輔導諮商機制，協助其順利適應訓練及團體生活。三級防處指的是初級發掘預防、二級輔導轉介，以及三級醫療處置。

內政部長劉世芳昨天也視察成功嶺替代役訓練班相關友善措施，包括改善浴廁隔間、推動友善空間等情形。內政部說，劉世芳視察重點涵蓋寢室、衛浴、用餐環境等生活設施，也特別關心替代役在訓練期間的生活適應與身心狀況，並提醒訓練幹部應持續加強關懷與溝通，建立即時協助及回應機制。

內政部強調，未來將持續傾聽替代役與各界意見，檢討相關措施，精進營舍空間、輔導照護及管理機制，打造尊重、多元、友善的服役環境，讓替代役安心服役且能在服役歷程中獲得成長與學習。