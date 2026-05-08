阻大陸灰色地帶常態化 澳專家籲各國支援台灣海巡

澳洲戰略政策研究所資深分析師厄崔爾向中央社指出，中國「灰色地帶船隊」致力削弱台灣以及鄰近南海各國的海上控制權，區域內的夥伴國家應該支援台灣海巡隊，合力阻止中國「灰色地帶」行徑常態化。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）今天發表文章，標題為「中國灰色地帶船隊正在削弱台灣的海上控制權」（China’s grey-zone fleet is eroding Taiwan’s control atsea），作者是前紐西蘭總理及內閣部（Department ofthe Prime Minister and Cabinet）資深分析師、現任ASPI網路科技安全研究計劃資深分析師厄崔爾（NathanAttrill）。

文章提到，針對台灣周圍海域，中國正建構一個由平民和民兵船隻組成的「灰色地帶船隊」（grey-zonefleet）網絡，以便在騷擾、恐嚇和試探台灣的同時，又能避免觸及國際規範下的「武裝衝突門檻」（thethreshold of armed conflict）。

文章指出，中國的「灰色地帶船隊」是由中國海警船、海上民兵漁船、挖沙船、後勤船，以及來歷不明機構所經營的商船組成，它們替中國政府服務，而中國政府卻可以否認有任何關係。

文章又指出，北京形同是將台灣周邊海域變成一座試驗場，試探台灣的海岸防禦、執法，以及局勢升級管控的能力。

文章提醒，中國「灰色地帶船隊」的活動不僅是為了攻台做準備，而且越來越專注於封鎖（blockade）、隔離封控（quarantine）和高強度顛覆活動（intense subversion），目的是要讓中國在台灣周圍的活動常態化、削弱台灣的應對能力，並且在不引發常規軍事的情況下逐步削弱台灣對近海的控制權。

厄崔爾透過電郵回應中央社提問時指出，中國「灰色地帶船隊」的戰略目標，並不僅是對付台灣而已，同樣的邏輯也出現在南海，中國的目標是逐步使南海的活動正常化，挑戰其他國家在該區域的控制權，削弱各國的應對能力。

厄崔爾解釋，在「灰色地帶船隊」的掩護下，中國可擁有靈活的政治宣傳空間，要是有任何反制中國的措施，都將會看似是不必要地讓局勢升級；換言之，如果有國家強烈反應的話，北京當局就可以借題發揮，將該國描繪成針對所謂「平民」活動作出過度反應。

至於顛覆活動，他指出，不論是台灣、澳洲，甚至太平洋地區的海底網路電纜、港口和航運網路等基礎設施，都很容易遭受中國「灰色地帶船隊」破壞，而中國政府卻可以置身事外。他說：「這類事件可以被偽裝成意外事故、一般商業活動，或沒有明確國家力量介入的行為。」

厄崔爾提到，雖然澳洲致力防範中國「灰色地帶船隊」的破壞行為，但當中涉及不少難度。他解釋，關鍵在於當局是否能及早發現可疑活動、準確地辨認責任歸屬，並且做出迅速和有效的反應。

他說：「這需要更強大的海上疆域意識（maritimedomain awareness），即更清晰地即時了解海上動態，以及更密切地監控可疑船舶行為，更好地保護和監視海底電纜。」此外，他認為澳洲還需要提高維修速度，以及加強處罰這些破壞行為。

厄崔爾坦承，要對付中國「灰色地帶船隊」，最大的挑戰並不在於其顛覆手段，而是在於其既非民間亦非軍事的「模糊」（ambiguity）性質，造成難以證明其中的真實意圖，因此各國政府更難決定該採甚麼應對措施。

厄崔爾強調，面對中國行徑，印太地區的夥伴國家需要設法支援台灣海巡隊。他說：「中國試圖在不先動用軍艦的情況下削弱台灣在海上的控制權，台灣海巡隊最適合應對這種壓力，同時避免立即升級為軍事對抗的部隊。」

他解釋，航行自由並不僅靠海軍維護，而是需要海警維持海上活動透明度和日常執法；各國應該支援台灣海巡隊，以便阻止中國將其灰色地帶行徑常態化。