美退將示警：北京借鏡烏、伊戰事 強化台海衝突資訊戰

香港「南華早報」報導，專家指出，北京對伊朗和烏克蘭戰爭的研究可能強化其在一旦台海爆發衝突時，對美國發動資訊戰的能力，這暴露美國戰備上的弱點。

「南華早報」（South China Morning Post）報導，美國退役中將希諾特（S. Clinton Hinote）表示，他對伊朗自從2月戰爭爆發以來的宣傳手法「印象深刻」，並且示警若台海發生衝突，北京將採取類似戰術。

他6日在華府智庫「特別競爭研究計畫」（SpecialCompetitive Studies Project）舉辦的討論會中表示：「這（宣傳戰）將會發生。」

「大家都在爭奪『什麼才是真相、什麼才是對的』的話語權，目前似乎充斥著大量假消息。我很擔心美國社會對於即將發生的事整體上不夠強韌。」

北京不排除以武力實現統一。包括美國在內大多數國家沒有承認台灣，但華府反對任何以武力奪取台灣的企圖，對台灣提供軍備的立場堅定。

希諾特曾任美國空軍未來規劃副參謀長，負責戰略及戰力規劃。他指出，中國有可能將社群媒體等工具「武器化」，這些平台在美國大體上自由運作不受管制。

他說：「你現在也許還看不到什麼…但要有心理準備。中國已經準備好對台灣發動這類攻勢，我認為這些作為現在已經大舉用於對付澳洲、日本，特別是對我們美國民眾。」

日本首相高市早苗去年提出「台灣有事」言論後，中國對日本發動大規模假訊息宣傳戰，國營媒體和民族主義團體將她塑造成執意打破現狀的軍國主義右翼分子。在中國社群媒體上廣為流傳的一則漫畫中，高市被畫成二戰日本軍服的形象，刻意將她與日本過去的侵略歷史掛鉤。

曾任美國國防部（已更名為戰爭部）印太事務助理部長的瑞特納（Ely Ratner）在同場討論中表示，北京觀察烏克蘭和伊朗戰事後，將尋求不費一槍一彈拿下台灣，「不僅轉向認知作戰，還可能發動更高層次的灰色地帶行動」。

希諾特直言，中國從伊朗和烏克蘭戰爭得到啟示，很可能「對軍事部隊的速度和精準度十分佩服」。但北京同樣密切關注伊朗戰爭如何消耗美國彈藥庫存，「尤其是那些在台海情境中將會需要用到的武器」。

瑞特納表示，北京對這些衝突「研究得非常深入」，不只在作戰層面，也從戰略和政治層面上吸取經驗教訓。

他特別指出，烏克蘭戰爭讓中國看到華府如何從外交和經濟層面上動員國際支持。

不過專家不認為台海戰爭必然發生。曾參與台灣兵推的希諾特表示，模擬結果都指向相同結論，「如果中華人民共和國試圖以武力統一台灣，將不會有贏家」。

他說：「我希望我們認清這場衝突的代價，這個代價暨真實又高昂。希望他們也能看到這個代價，當雙方不可避免產生摩擦時，理智終能戰勝衝動。」

美國總統川普下週訪問中國時預計將會討論台灣議題。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）5日表示，川普和中國國家主席習近平會晤時將談到台灣議題，並說「中國很清楚我們的立場…我們也瞭解他們的」。

他說：「我想兩國都明白，那個地區發生任何不穩定情勢對我們雙方都沒有好處。」