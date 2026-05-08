前白宮官員：台應建立國防工業基礎 勿僅依賴大型軍購

美國前白宮副國家安全顧問博明今天表示，嚇阻（deterrence）代表擁有防衛能力，也展現自我防衛能力決心，台灣應建立可迭代創新的國防工業基礎，針對國防科技快速更新與調整，而不是僅依賴大型軍購。

亞太堅韌研究基金會第4屆國際論壇，舉行「烏克蘭與伊朗衝突下的亞太韌性」爐邊談話場次，由美國智庫國家亞洲研究局（NBR）會長威爾斯（MichaelWills）主持，與談人為博明（Matt Pottinger）、前美國駐波蘭大使、美國伊朗核協議首席協調人馬爾（Stephen Mull）。

馬爾指出，美國總統川普上任後的政策，對歐洲是記警鐘，提醒歐洲該是時候更認真看待國防，並捍衛周遭地區。烏克蘭遭受俄羅斯的攻擊已超過12年，仍生存至今非常了不起，且生產各式無人機重新定義未來的戰爭型態。

博明表示，雖然川普相信在伊朗促成政權更迭，但從歷史上來看，不可能單靠空中武力，還需要數十萬的地面部隊才能辦到，但目前美國國內沒有這方面意願，而歐洲國防開支的增加已經是冷戰後的最高點，日本的國防支出也翻倍，台灣國會也正在討論國防支出應增加多少。

博明指出，他與台灣各界與各黨派人士交流發現，儘管有時並未公開表達，台灣人意識到必須更加認真地掌握國防，才能在與北京交涉時佔有優勢。他樂觀認為台灣人民珍視自由，也珍惜民主所帶來的繁榮。

針對中東衝突情勢，馬爾研判，荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）恐會發生雙重封鎖，即伊朗封鎖海峽、美國封鎖伊朗，演變成雙方看誰更能忍受痛苦，而美國情報預估伊朗至少還能撐3個月。

至於中國的態度，博明認為，北京可能會對一場拖很久的戰爭感到不安，因為會對中國的經濟造成嚴重衝擊，但北京也希望藉此削弱美國威望與實力。他認為這場戰爭將會持續很長時間。

博明指出，烏克蘭無人艇在黑海擊沉俄羅斯軍艦，美軍因為忌憚不對稱武器，過去10週只有少數幾次通過荷莫茲海峽，如果2個超級大國的海軍都能被牽制，這些案例可以給台灣一些信心，因為新科技都是有利於防守的一方。

博明說，這對台灣來說是好消息，前提是台灣必須花錢採取行動，請烏克蘭和其他國家的專家到台灣，展示如何製造無人機與飛彈。美國不是這個領域的大國，真正的超級大國是烏克蘭，可以年造1200萬架無人機，美國僅年造30萬架軍用和商用無人機。

針對烏俄戰爭和伊朗衝突的經驗，博明指出，台灣必須理解進攻打擊（offensive strike）能力的重要。被伊朗攻擊的阿拉伯國家，是靠著以色列和美國的進攻打擊節制伊朗的飛彈與無人機威脅，而不是只依賴飛彈攔截和防禦性武器。

博明指出，台灣應該是一隻豪豬，有著利爪和長手臂，嚇阻（deterrence）代表擁有防衛能力，也展現自我防衛能力決心。他對台灣政治人物討論與中國溝通沒有意見，但必須要從實力出發，這也意味台灣應建立可以迭代創新的國防工業基礎，快速更新與調整國防科技。烏克蘭每隔幾週就會調整無人機和反無人機技術，但台灣現在還在討論軍購內容。

博明認為，台灣應該仿效烏克蘭現有的國防科技生態系，以便快速調整國防科技，而不是僅依賴幾年後的大型軍購。