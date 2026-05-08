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服裝供售站沒潮牌供選購 陸軍：6月起百項潮牌商品陸續上架

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
陸軍司令部曾於去（2025）年底對外承諾，陸軍服裝供售站將引進3個潮牌7項鞋款、6款潮牌運動服，滿足官兵實需，但一直至今沒有下文。如今陸軍最新訊息指出，多品牌運動服、運動鞋等100項商品，將自6月起可陸續上架供陸軍官兵選購。圖為示意。圖／本報資料照
陸軍司令部曾於去（2025）年底對外承諾，陸軍服裝供售站將引進3個潮牌7項鞋款、6款潮牌運動服，滿足官兵實需，但一直至今沒有下文。如今陸軍最新訊息指出，多品牌運動服、運動鞋等100項商品，將自6月起可陸續上架供陸軍官兵選購。圖為示意。圖／本報資料照

陸軍司令部曾於去（2025）年底對外承諾，陸軍服裝供售站將引進3個潮牌7項鞋款、6款潮牌運動服，滿足官兵實需，但一直至今沒有下文。如今陸軍最新訊息指出，多品牌運動服、運動鞋等100項商品，將自6月起可陸續上架供陸軍官兵選購。

陸軍基層近期向本報反映，服裝供應站一般常態性的迷彩服、麂皮鞋，訂購後都等很久才會到貨，陸軍服裝供售站商品寥寥無幾，貨架很空。去年底曾宣稱會引入多元品牌的運動服、鞋款，但到現在都沒有兌現。

陸勤部表示，陸軍服裝供售站於2025年10月17日完成新約簽定，整備期6個月，4月1日起正式營運；期間為求商品型式符合規格，逐項辦理確樣作業，但因送驗程序較為冗長，致廠商備貨不及，未能符合官兵期待。

陸勤部說，目前廠商已加速商品生產速度，供貨狀況已逐步改善，另商品缺貨及延遲交貨等情，待完成訂單統計後，依契約對廠商計罰。

陸勤部表示，十分重視官兵的回饋意見，「以顧客為導向」的原則，除契約規定公費品項共253項外，為滿足官兵多樣需求，已完成公、自費多元品項問卷調查作業，針對多少官兵喜好廠牌與品項，主動協調廠商，辦理審查及議價；目前已有多品牌運動服、運動鞋等100項商品，廠商刻正積極籌備，預計自6月起可陸續上架供選購，屆時將可提供更多元的選擇服務，滿足官兵採購需求。

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