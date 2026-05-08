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中共20機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

中央社／ 台北8日電

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機12架次，其中逾越中線進入北部、西南及東部空域10架次，以及6艘共艦、2艘公務船，總計中共20機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午8時15分至昨天晚間10時，在台灣海峽空域偵獲中共7架次主戰機及無人機，其中5架次逾越中線。

國軍於昨天上午7時50分至昨天上午11時20分，在海峽中線以東的台灣西南空域偵獲中共3架次主、輔戰機；國軍另於昨天上午5時35分至昨天下午3時在台灣東部空域偵獲中共2架次直升機。

國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 台海 海峽

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