中共20機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

國民黨立委馬文君今天在臉書爆料，剛得標軍備局火藥「硝基胍」標案的廠商，是從事水電配線的電子公司。軍備局長林文祥日前在立院表示，得標商符合「國際貿易法」和「槍砲彈藥管制輸出許可」的資格，「硝基胍」是以化

2026-05-07 22:26