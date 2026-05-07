退伍超過8年或12年教召年限 國防部：仍可能收到動員召集預告

針對士兵退伍超過8年、軍官與士官退伍超過12年是否會被教召，國防部指出，部分士兵退伍超過8年，或軍、士官退伍超過12年的後備軍人，於年度內仍會收到「動員召集預告書」，預告戰時動員相關事宜，但平時不實施教召訓練。

兵役法施行法第27條明定，教育召集或勤務召集之範圍、人數、時日，由國防部按年度計畫實施，於退伍後8年內，以4次為限，每次不超過20日。但國防部得視軍事需要酌增年限、次數及時間。

為滿足後備部隊的選充需求，國防部自民國110年起，解除退伍編管8年的政策，並放寬至12年，召集對象主要為8年內未被教召滿4次的軍、士官。

針對近期網路討論，退伍超過12年是否仍會被教召或是收到動員召集預告書；國防部回覆中央社記者詢問指出，依「兵役法」動員召集規範，各階未達除役年限的後備軍人，均納入編管；另依「兵役法施行法」第27條教育召集規範，因應軍事需要，自110年起，後備軍、士官教育召集年限由8年酌增至12年，士兵維持8年。

國防部表示，部分士兵退伍超過8年，或軍、士官退伍超過12年的後備軍人，於年度內仍會收到「動員召集預告書」，預告戰時動員相關事宜，以利動員令生效後，人員可立即聞令報到，惟平時不實施教育召集訓練。