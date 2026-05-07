馬文君爆：水電商得標1950萬炸藥案 多少藏鏡人大賺國防預算？

國民黨立委馬文君表示，軍備局生產製造中心日前開出標案，對外採購3000公斤的「硝基胍」，根據招標清單，這批化學品純度要求高達99% 以上，是製造國軍M41、CM11勇虎戰車主砲M30發射藥的核心成分，具備高度機敏性與危險性。此案預算金額高達1950萬元，由「紘緯科技股份有限公司」得標。

馬文君在列書貼文表示，其中這批純度99%的軍事炸藥共採購3000公斤、採購金額1950萬元，此案由紘緯科技得標。公司位於新北中和，先前主要從事各種電器開關、配線器材及電子零件買賣，說穿了就是一般的衛浴水電工程與電工五金批發。

馬文君表示，根據台灣公司網等網站查詢，紘緯科技毫無軍工、火藥或化學防護的背景與處理經驗。但招標單位卻在廠商資格中，刻意放寬標準，除了槍砲彈藥輸出入業，竟加上了只要是一般進出口公司都有的「國際貿易業」資格，也很湊巧，一家牽水電的包商，就這樣看準了資格漏洞，投標軍備局這件高爆危險品採購案，拿下3000公斤硝基胍、1950萬元的標案。

馬文君指出，根據公司登記在新北市中和區中山路三段的地址，就是隱身在一棟普通的商辦大樓裡，竟然又是一間深藏不露的大軍火商。

馬文君說，軍備局兵工廠長期以來都有生產戰車發射藥的量能，卻要將這類核心高爆危險原料外包採購，結果剛好就由毫無軍工背景、專做水電衛浴開關的紘緯科技得標，而且資格審查還精準地開了「國際貿易業」這個後門，一切的不合理又變得合理。

馬文君說，這彷彿是先前「菸酒公司賣子彈」與「RDX 海掃更炸藥案」的翻版。之前台南福麥裝修公司沒軍事背景、沒處理經驗，就拿下具高度機敏的炸藥原料案；現在又來一家做衛浴水電工程的標下高純度硝基胍。

馬文君指出，另個共通點，這些炸藥原料與彈藥，都是國軍原本能把關生產、重中之重的軍品，但卻外包採購，恰巧就有幾間平常做裝潢、做水電、賣菸酒的公司知道門路，能看準軍方放寬的資格，投標、得標。

馬文君說，這個狀況一而再，再而三發生，也不知道是超思第二，還是第三，不知道有多少藏鏡人躲在這些公司背後，透過關係專吃這些標案，大賺國防預算，她也請國防部不要再自欺欺人，徹底調查、提出說法。