快訊

法務部收到公文了！總統府指派徐錫祥代理檢察總長 至新總長產生

獨／ETF質押再投入推升槓桿！券商借貸水位告急外 融資自備款開始上調

以色列空襲加薩走廊！哈瑪斯副領導人之子驚傳身亡 停火會談持續中

聽新聞
0:00 / 0:00

台船公布海鯤艦連發2枚魚雷操演影片 軍事專家：交艦可能性提高

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
國造潛艦海鯤艦首次進行操雷試射驗證，由協測的大武艦派遣潛水員將2枚操雷吊起回收，以便後續再進行試射。圖／引自台船公司影片
國造潛艦海鯤艦首次進行操雷試射驗證，由協測的大武艦派遣潛水員將2枚操雷吊起回收，以便後續再進行試射。圖／引自台船公司影片

國造潛艦原型艦海鯤艦昨進行第8次潛航測試，台船今天下午公布海鯤艦完成魚雷操演影片，畫面中可見潛艦在外海接連發射2枚魚雷，並由「大武艦」執行回收作業；軍事專家指，操雷測試代表潛艦相關測試工作已趕上進度，提高海鯤號6、7月交船的可能性。

據台船公布內容，海鯤艦昨天上午7時出港後，歷經約12小時海測，於晚間7時25分返回高雄港內港。測試流程包括武器發射驗證、操雷回收與返航等程序，影片中，兩度發射魚雷，隨後透過定位標定，由大武艦吊掛回收，整體測試流程完整。

軍事觀察學者紀東昀表示，台船公布的海鯤號潛航測試魚雷操作影片，影片中的魚雷是屬於一種測試及訓練用的魚雷，它跟一般作戰用的魚雷最大的不同，是操雷裡面並沒有炸藥，可重複回收使用。

「最主要操雷內部也安裝了測試過程所需要記錄的儀器裝置」紀東昀指出，在這情況下進行操雷測試，都是在新的潛艦建造過程裡面在後半段、最重要的科目，而操雷的測試就代表了潛艦由聲納發現敵人，然後再將相關的位置、訊號、深度、方位等所需要引數，提供給作戰系統進行解算，潛艦就可以進行發射。

紀東昀指出，發射操雷後，會航行一段距離，後再由救難艦或其他的工作船進行回收，因操雷本身就是一個精密的儀器，也非常昂貴。

紀東昀並表示，從影片中看海鯤艦操雷相關的測試工作顯示已趕上了進度，研判目前應該只剩下耐航、測試等最後幾個科目，目前看來6、7月要交艦的可能性大幅提高。

海鯤艦6日歷經12小時出海操雷測試，昨晚7時許返航。記者劉學聖／攝影
海鯤艦6日歷經12小時出海操雷測試，昨晚7時許返航。記者劉學聖／攝影

國造潛艦原型艦「海鯤艦」（SS-711）昨進行第8次潛航測試，台船今天下午公布海測影片，證實海鯤艦已完成魚雷操演。圖／台船提供
國造潛艦原型艦「海鯤艦」（SS-711）昨進行第8次潛航測試，台船今天下午公布海測影片，證實海鯤艦已完成魚雷操演。圖／台船提供

國造潛艦海鯤艦首次進行操雷試射驗證，由協測的大武艦與大湖艦派遣潛水員將2枚操雷吊起回收，以便後續再進行試射。圖／引自台船公司影片
國造潛艦海鯤艦首次進行操雷試射驗證，由協測的大武艦與大湖艦派遣潛水員將2枚操雷吊起回收，以便後續再進行試射。圖／引自台船公司影片

國造潛艦原型艦「海鯤艦」（SS-711）昨進行第8次潛航測試，台船今天下午公布海測影片，證實海鯤艦已完成魚雷操演。圖／台船提供
國造潛艦原型艦「海鯤艦」（SS-711）昨進行第8次潛航測試，台船今天下午公布海測影片，證實海鯤艦已完成魚雷操演。圖／台船提供

潛艦 台船 海鯤艦

延伸閱讀

影／拚六月交艦 海鯤潛艦即將進行操雷測驗

操雷測試？海鯤艦第七度潛航

海鯤艦第8次潛航 專家：進入關鍵測試時刻

影／海鯤艦第8次潛航啟動跨夜測試 三班制驗作戰能力

相關新聞

台船公布海鯤艦連發2枚魚雷操演影片 軍事專家：交艦可能性提高

國造潛艦原型艦海鯤艦昨進行第8次潛航測試，台船今天下午公布海鯤艦完成魚雷操演影片，畫面中可見潛艦在外海接連發射2枚魚雷，並由「大武艦」執行回收作業；軍事專家指，操雷測試代表潛艦相關測試工作已趕上進度，

影／操雷發射影像曝 海鯤艦距交船目標更進一步？

國造潛艦原型艦「海鯤艦」（SS-711）昨進行第8次潛航測試，台船今天下午公布海測影片，證實海鯤艦已完成魚雷操演，畫面中可見潛艦在外海接連發射2枚魚雷，並由「大武艦」執行回收作業，象徵作戰系統驗證跨出

台船公布 海鯤艦在潛航狀態下試射操雷成功

國造潛艦海鯤艦昨天進行第8次潛航測試，並且完成試射2枚操雷。台船公司今天公布試射紀錄影片，海鯤艦在潛航狀態下成功試射操雷，並由協測艦回收等待下一階段測試。

軍史學會遭控配合統戰 國防部：嚴格檢視補助必要性

民進黨立委林楚茵揭露，由退將組成的民間社團「中華軍史學會」，領取國防部補助，但該學會理監事不僅參與中共邀宴，去年舉辦學術研討會還配合中共統戰宣傳論述。國防部回應，將去函要求修改組織章程，不得違反兩岸條

影／200萬桶原油來了 「君善輪」突破荷莫茲海峽今抵麥寮港

載有200萬桶沙烏地阿拉伯原油的台塑海運旗下的超大型原油輪君善輪今天抵達雲林縣麥寮港，以台灣每天平均用掉15萬桶原油來推算，這批原油預計可讓台灣再多撐上兩周的用量。由於目前處於原油供應吃緊的狀態，20

台船公布 海鯤艦在潛航狀態下試射操雷成功

國造潛艦海鯤艦昨天進行第8次潛航測試，並且完成試射2枚操雷。台船公司今天公布試射紀錄影片，海鯤艦在潛航狀態下成功試射操雷，並由協測艦回收等待下一階段測試。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。