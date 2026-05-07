台船公布海鯤艦連發2枚魚雷操演影片 軍事專家：交艦可能性提高

國造潛艦原型艦海鯤艦昨進行第8次潛航測試，台船今天下午公布海鯤艦完成魚雷操演影片，畫面中可見潛艦在外海接連發射2枚魚雷，並由「大武艦」執行回收作業；軍事專家指，操雷測試代表潛艦相關測試工作已趕上進度，提高海鯤號6、7月交船的可能性。

據台船公布內容，海鯤艦昨天上午7時出港後，歷經約12小時海測，於晚間7時25分返回高雄港內港。測試流程包括武器發射驗證、操雷回收與返航等程序，影片中，兩度發射魚雷，隨後透過定位標定，由大武艦吊掛回收，整體測試流程完整。

軍事觀察學者紀東昀表示，台船公布的海鯤號潛航測試魚雷操作影片，影片中的魚雷是屬於一種測試及訓練用的魚雷，它跟一般作戰用的魚雷最大的不同，是操雷裡面並沒有炸藥，可重複回收使用。

「最主要操雷內部也安裝了測試過程所需要記錄的儀器裝置」紀東昀指出，在這情況下進行操雷測試，都是在新的潛艦建造過程裡面在後半段、最重要的科目，而操雷的測試就代表了潛艦由聲納發現敵人，然後再將相關的位置、訊號、深度、方位等所需要引數，提供給作戰系統進行解算，潛艦就可以進行發射。

紀東昀指出，發射操雷後，會航行一段距離，後再由救難艦或其他的工作船進行回收，因操雷本身就是一個精密的儀器，也非常昂貴。

紀東昀並表示，從影片中看海鯤艦操雷相關的測試工作顯示已趕上了進度，研判目前應該只剩下耐航、測試等最後幾個科目，目前看來6、7月要交艦的可能性大幅提高。

海鯤艦6日歷經12小時出海操雷測試，昨晚7時許返航。記者劉學聖／攝影

國造潛艦原型艦「海鯤艦」（SS-711）昨進行第8次潛航測試，台船今天下午公布海測影片，證實海鯤艦已完成魚雷操演。圖／台船提供

國造潛艦海鯤艦首次進行操雷試射驗證，由協測的大武艦與大湖艦派遣潛水員將2枚操雷吊起回收，以便後續再進行試射。圖／引自台船公司影片