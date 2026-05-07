4大陸海警船侵擾金門 海巡：製造執法巡查假象

4艘中國海警船今天侵擾金門水域，海巡署金馬澎分署表示，中國大陸自5月1日起實施海洋伏季休漁措施，中國海警船企圖製造執法巡查假象，實則對金門海域進行灰色地帶襲擾。

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿表示，第十二巡防區今天下午2時許，發現中國海警船「14606」、「14530」、「14609」及「14531」等4艘船有異常集結接近金門海域情形，隨即調度4艘巡防艇前往應處。

金馬澎分署指出，下午3時，中國海警船分別自金門沙溪堡南方及大帽山東南方海域，以2組分進模式同時航入金門限制水域，4艘海巡艇立即前往併航監控，全程蒐證，並以中、英文無線電廣播要求中國海警船立即轉向航離；中國海警船於下午5時3分航出金門限制水域。

金馬澎分署表示，中國大陸自5月1日起實施2026年海洋伏季休漁措施，中國海警船編隊侵擾金門水域，企圖製造執法巡查假象，實則進行灰色地帶襲擾。

金馬澎分署指出，面對中國海警船持續性騷擾行動，海巡署不僅全天候持續掌握海域情勢，「亦以堅定的對應及驅離作為彰顯我國對於金門海域之實質管轄權，全力維護國家主權及海域安全」。