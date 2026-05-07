快訊

法務部收到公文了！總統府指派徐錫祥代理檢察總長 至新總長產生

獨／ETF質押再投入推升槓桿！券商借貸水位告急外 融資自備款開始上調

以色列空襲加薩走廊！哈瑪斯副領導人之子驚傳身亡 停火會談持續中

聽新聞
0:00 / 0:00

4大陸海警船侵擾金門 海巡：製造執法巡查假象

中央社／ 金門7日電

4艘中國海警船今天侵擾金門水域，海巡署金馬澎分署表示，中國大陸自5月1日起實施海洋伏季休漁措施，中國海警船企圖製造執法巡查假象，實則對金門海域進行灰色地帶襲擾。

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿表示，第十二巡防區今天下午2時許，發現中國海警船「14606」、「14530」、「14609」及「14531」等4艘船有異常集結接近金門海域情形，隨即調度4艘巡防艇前往應處。

金馬澎分署指出，下午3時，中國海警船分別自金門沙溪堡南方及大帽山東南方海域，以2組分進模式同時航入金門限制水域，4艘海巡艇立即前往併航監控，全程蒐證，並以中、英文無線電廣播要求中國海警船立即轉向航離；中國海警船於下午5時3分航出金門限制水域。

金馬澎分署表示，中國大陸自5月1日起實施2026年海洋伏季休漁措施，中國海警船編隊侵擾金門水域，企圖製造執法巡查假象，實則進行灰色地帶襲擾。

金馬澎分署指出，面對中國海警船持續性騷擾行動，海巡署不僅全天候持續掌握海域情勢，「亦以堅定的對應及驅離作為彰顯我國對於金門海域之實質管轄權，全力維護國家主權及海域安全」。

金門 海巡署

延伸閱讀

金門小三通查走私 查扣百公斤非法集貨中國食品

台東杉原灣驚見「人形漂流物」 竟是受困的少見欖蠵龜

中共29機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

陸海洋調查船進入釣魚台石垣島海域 數度投放探測物遭日方制止

相關新聞

台船公布海鯤艦連發2枚魚雷操演影片 軍事專家：交艦可能性提高

國造潛艦原型艦海鯤艦昨進行第8次潛航測試，台船今天下午公布海鯤艦完成魚雷操演影片，畫面中可見潛艦在外海接連發射2枚魚雷，並由「大武艦」執行回收作業；軍事專家指，操雷測試代表潛艦相關測試工作已趕上進度，

影／操雷發射影像曝 海鯤艦距交船目標更進一步？

國造潛艦原型艦「海鯤艦」（SS-711）昨進行第8次潛航測試，台船今天下午公布海測影片，證實海鯤艦已完成魚雷操演，畫面中可見潛艦在外海接連發射2枚魚雷，並由「大武艦」執行回收作業，象徵作戰系統驗證跨出

台船公布 海鯤艦在潛航狀態下試射操雷成功

國造潛艦海鯤艦昨天進行第8次潛航測試，並且完成試射2枚操雷。台船公司今天公布試射紀錄影片，海鯤艦在潛航狀態下成功試射操雷，並由協測艦回收等待下一階段測試。

軍史學會遭控配合統戰 國防部：嚴格檢視補助必要性

民進黨立委林楚茵揭露，由退將組成的民間社團「中華軍史學會」，領取國防部補助，但該學會理監事不僅參與中共邀宴，去年舉辦學術研討會還配合中共統戰宣傳論述。國防部回應，將去函要求修改組織章程，不得違反兩岸條

影／200萬桶原油來了 「君善輪」突破荷莫茲海峽今抵麥寮港

載有200萬桶沙烏地阿拉伯原油的台塑海運旗下的超大型原油輪君善輪今天抵達雲林縣麥寮港，以台灣每天平均用掉15萬桶原油來推算，這批原油預計可讓台灣再多撐上兩周的用量。由於目前處於原油供應吃緊的狀態，20

台船公布 海鯤艦在潛航狀態下試射操雷成功

國造潛艦海鯤艦昨天進行第8次潛航測試，並且完成試射2枚操雷。台船公司今天公布試射紀錄影片，海鯤艦在潛航狀態下成功試射操雷，並由協測艦回收等待下一階段測試。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。