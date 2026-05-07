影／操雷發射影像曝 海鯤艦距交船目標更進一步？

國造潛艦原型艦「海鯤艦」（SS-711）昨進行第8次潛航測試，台船今天下午公布海測影片，證實海鯤艦已完成魚雷操演，畫面中可見潛艦在外海接連發射2枚魚雷，並由「大武艦」執行回收作業，象徵作戰系統驗證跨出重要一步。

據台船公布內容，海鯤艦昨天上午7時出港後，歷經約12小時海測，於晚間7時25分返回高雄港內港。測試流程包括武器發射驗證、操雷回收與返航等程序，過程順利完成。影片中，兩度發射魚雷，隨後透過定位標定，由大武艦吊掛回收，整體測試流程完整。

今天有軍事迷發現台船公布海測影片，但不到1小時即下架，但已引發熱烈討論，不少人留言「很感動」、「離交艦不遠了」。下午2時左右，台船則主動發布訊息，證實海鯤艦已完成操雷驗證。

台船表示，海鯤軍艦於海測期間已完成操雷射擊，主要驗證戰鬥系統的偵蒐、解算、發射與魚雷導控等作戰能力，後續仍將持續與海軍合作，在「安全」與「品質」前提下，進行裝備調校及入塢整備，為下一階段測試做準備。