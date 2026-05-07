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軍史學會遭控配合統戰 國防部：嚴格檢視補助必要性

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委林楚茵質疑，「中華軍史學會」會址設在國防部營區內，10年來領取國防部近千萬元補助，但去年舉辦紀念抗戰勝利研討會，卻是配合中共的統戰論述，揚言刪除補助。圖／本報系資料照
民進黨立委林楚茵質疑，「中華軍史學會」會址設在國防部營區內，10年來領取國防部近千萬元補助，但去年舉辦紀念抗戰勝利研討會，卻是配合中共的統戰論述，揚言刪除補助。圖／本報系資料照

民進黨立委林楚茵揭露，由退將組成的民間社團「中華軍史學會」，領取國防部補助，但該學會理監事不僅參與中共邀宴，去年舉辦學術研討會還配合中共統戰宣傳論述。國防部回應，將去函要求修改組織章程，不得違反兩岸條例規定，也會嚴格檢視補助預算及場地借用必要性。

行政院發言人李慧芝指出，軍史學是記載過往軍事戰略和相關部署記載，各國都很重視。以我國而言，國防部作為主管機關，也有責任推展學術研究。

國防部政務辦公室副主任沈威志指出，中華軍史學會是1995年由時任總長劉和謙核定成立，內政部也有立案，屬於無給職的民間學術社團。國防部有針對該社團管考作業規定編列預算，給予補助，10年來逐年遞減，從原來的97萬元到去年的60幾萬，目前編列預約71萬8000元。

沈威志指出，中華軍史學會確實有向國防部租借北安營區的會議室，作為對外聯絡的書信往來窗口，合約3年一簽，預計明年12月到起。

針對退將參與統戰活動，沈威志說，國防部以贊助者身分去函，要求中華軍史學會修改組織章程，絕對不能違反兩岸條例相關規定，並重新針對組織功能、效益及必要性進行檢視，嚴格思考是否還有補助預算及場地借用必要性。

林楚茵 國防部 統戰

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