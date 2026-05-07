台船：海鯤艦完成操雷射擊 驗證作戰能力

潛艦國造原型艦海鯤艦昨天出港進行潛航測試，台船公司今天指出，海鯤艦昨天於海測期間完成操雷射擊，驗證戰鬥系統偵蒐、解算、發射與魚雷導控的作戰能力。

海鯤艦5日和昨天上午均駛出高雄港區出海測試；國防部長顧立雄昨天在立法院受訪指出，相關測試項目是依照測試程序，逐步進行潛航必要測試，台船與海軍會在安全、品質無虞下進行裝備檢整，也因為項目很多，他就不一一說明，若有具體進展，台船方面適切公布。

台灣國際造船股份有限公司今天下午以新聞稿表示，所承造的海鯤軍艦，昨天於海測期間完成操雷射擊，驗證戰鬥系統偵蒐、解算、發射與魚雷導控的作戰能力，台船公司持續與海軍一同依「安全」及「品質」前提下，執行各裝備調校及入塢整備，為後續測試準備。

根據台船所發布影片，海鯤艦自高雄港區測試啟航，隨後航行抵達測試區域，備便射擊進行武器發射驗證，影片揭露發射2枚操雷的情況，隨後經由標定操雷位置後，由海軍新型救難艦大武艦將操雷吊起回收，最後於夜間安全返港，影片也打上字幕「測試順利 安全返港」。