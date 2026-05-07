影／200萬桶原油來了 「君善輪」突破荷莫茲海峽今抵麥寮港

載有200萬桶沙烏地阿拉伯原油的台塑海運旗下的超大型原油輪君善輪今天抵達雲林縣麥寮港，以台灣每天平均用掉15萬桶原油來推算，這批原油預計可讓台灣再多撐上兩周的用量。由於目前處於原油供應吃緊的狀態，200萬桶原油可以緩解油源短缺的情形。

台灣目前所有的原油幾乎都仰賴中東地區進口，而台塑海運旗下有六艘賴比瑞亞籍超大型油輪，負責將中東地區原油載回台灣，供應國內所需。君善輪在4月18日順利通過荷莫茲海峽，2天前通過越南外海，今天順利抵達麥寮港。

美伊戰爭導致全球石油短缺，伊朗數度關閉荷莫茲海峽，目前局勢已從極度緊張、通航受阻但逐步緩解的狀態，不過緊張局勢並未完全緩解，貨運量短期內難以快速回復至正常水平。台灣目前主要仍靠釋放戰略原油庫存在支應，未來如果戰事繼續升溫，原料短缺的現象將再度吃緊。

載有200萬桶沙烏地阿拉伯原油的台塑海運旗下的超大型原油輪君善中午抵達雲林縣麥寮港，以台灣每天平均用掉15萬桶原油來推算，這批原油預計可讓台灣再多撐上兩周的用量。由於目前處於原油供應吃緊的狀態，200萬桶原油可以稍稍緩解油源短缺的情形。記者黃仲裕／攝影