台船公布 海鯤艦在潛航狀態下試射操雷成功

國造潛艦海鯤艦昨天進行第8次潛航測試，並且完成試射2枚操雷。台船公司今天公布試射紀錄影片，海鯤艦在潛航狀態下成功試射操雷，並由協測艦回收等待下一階段測試。

海鯤艦昨天進行第14次海測、也是第8次潛航測試，昨日上午7點左右出港、晚間7點30分左右返回高雄港，前後歷時12個小時，一如外界傳聞進行操雷試射，不過昨日並未進行跨夜耐航測試。

海鯤艦昨晚訪航後，台船公司今天公布昨日試射操雷的紀錄影片，畫面紀錄海鯤艦在救難艦大武艦及S-70C直升機的伴護下航行至測試海域，並以潛航姿態試射2枚拖有傳輸纜線的操雷。

海鯤艦成功完成試射程序後，彈體漆有醒目桔-綠塗裝的操雷會浮上水面，經空中觀測的S-70C直升機以煙標定位後，由協測的大武艦與大湖艦派遣潛水員將2枚操雷吊起回收，以便後續再進行試射。

對於海鯤艦能否在今年中順利交艦，國防部長顧立雄昨日在台北表示，潛艦相關的測試項目，會依照測試的程序，逐步進行潛航必要測試，會在安全跟品質要求之下從事裝備檢整跟調校，由於詳細驗證項目很多，如果有具體進展，台船會做適切的公布。

國造潛艦海鯤艦首次進行操雷試射驗證，以潛航姿態試射2枚拖有傳輸纜線的操雷。魚雷彈體上漆有醒目桔-綠塗裝，以便識別回收再使用。圖／引自台船公司影片

國造潛艦海鯤號６日完成首次操雷射擊測試，晚間返抵高雄港，前後歷時約12小時。記者劉學聖／攝影