國防預算編列 盧秀燕：政府軍購列特別預算、商購回歸年度預算

台中市長盧秀燕今日在主持鰲峰山谷溜遊戲場啟用儀式後，針對國防特別條例修正草案與相關預算爭議，提出個人政策建議，主張應將預算性質「分類處理」；盧秀燕認為，除政府對政府（GtoG）的軍購案應維持在特別預算外，其餘「商購」與「委製」部分應調整至年度預算編列，以兼顧國家安全與本土產業發展。

盧秀燕表示，「我個人認為，除了政府對政府的軍購放在特別預算，那其餘的部分，譬如說商購的部分，我建議可以放在年度預算當中。」 她強調，透過這種併行編列的方式，不僅能確保重大軍購進度、維護國家安全，也能同時兼顧無人機等相關國防產業的發展需求。

對於預算審查優先順序，盧秀燕建議應讓約 8千至 9千億元的「政府對政府」軍購案優先通過；至於商購與委製部分，則可從明年度的年度預算中再行考量。 她並認為，兩者性質不同，若能分開處理則可併行不悖，讓保衛能力與產業發展都能得到最妥善的安排，達成「兩全其美」的結果。