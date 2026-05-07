快訊

愛爾麗開放退費…律師指不影響被害人提告及民事求償 喊話「別簽1文件」

電梯維修員曝日常「吃早餐到10點、2點回家睡」！同行揭暗黑吸金法：年薪200萬

勞保最高級距10年未調「退休金被偷走」勞長洪申翰回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

國防預算編列 盧秀燕：政府軍購列特別預算、商購回歸年度預算

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
針對國防特別條例修正草案與相關預算爭議，台中市長盧秀燕建議應讓約8千至 9千億元的「政府對政府」軍購案優先通過。記者黑中亮／攝影
針對國防特別條例修正草案與相關預算爭議，台中市長盧秀燕建議應讓約8千至 9千億元的「政府對政府」軍購案優先通過。記者黑中亮／攝影

台中市長盧秀燕今日在主持鰲峰山谷溜遊戲場啟用儀式後，針對國防特別條例修正草案與相關預算爭議，提出個人政策建議，主張應將預算性質「分類處理」；盧秀燕認為，除政府對政府（GtoG）的軍購案應維持在特別預算外，其餘「商購」與「委製」部分應調整至年度預算編列，以兼顧國家安全與本土產業發展。

盧秀燕表示，「我個人認為，除了政府對政府的軍購放在特別預算，那其餘的部分，譬如說商購的部分，我建議可以放在年度預算當中。」 她強調，透過這種併行編列的方式，不僅能確保重大軍購進度、維護國家安全，也能同時兼顧無人機等相關國防產業的發展需求。

對於預算審查優先順序，盧秀燕建議應讓約 8千至 9千億元的「政府對政府」軍購案優先通過；至於商購與委製部分，則可從明年度的年度預算中再行考量。 她並認為，兩者性質不同，若能分開處理則可併行不悖，讓保衛能力與產業發展都能得到最妥善的安排，達成「兩全其美」的結果。

盧秀燕 國防預算 軍購

延伸閱讀

副總統終於說清軍購 預算擋半年該怪誰？

在野軍購定8千億 綠不妥協協商再破局

國防特別條例朝野協商無共識 立院最快8日表決

賴總統：誠摯呼籲朝野共同支持政院版軍購條例

相關新聞

國防預算編列 盧秀燕：政府軍購列特別預算、商購回歸年度預算

台中市長盧秀燕今日在主持鰲峰山谷溜遊戲場啟用儀式後，針對國防特別條例修正草案與相關預算爭議，提出個人政策建議，主張應將預算性質「分類處理」；盧秀燕認為，除政府對政府（GtoG）的軍購案應維持在特別預算

總統府喊話立院：盼川習會前通過1.25兆國防特別預算

國防特別預算協商破局，最快周五表決，民進黨支持政院版1.25兆元版本，國民黨內陷8000億元及3800億元+N的版本之爭。總統府發言人郭雅慧今日表示，無論是3800億元或8000億元，都排除國防自主，

陸軍虎賁營區從日治飛行場到光復後飛彈基地 陳冠廷爭取活化再生

嘉義縣大林鎮陸軍虎賁營區，過去曾是台灣中南部重要軍事據點，歷經日治時期飛行場與戰後「勝利女神飛彈」部署，承載關鍵防空戰略角色。隨著時代變遷，營區閒置，昔日軍事重地沉寂。立法院外交及國防委員會召委陳冠廷

賴清德總統專機4架F-16戰機掛彈護航安全返國　空軍四聯隊再寫榮耀

賴清德總統上任後首次出訪非洲友邦史瓦帝尼，在區域情勢緊張與大陸打壓，當地時間4日中午，搭乘由恩史瓦帝三世提供專機啟程返國，5日上午順利進入我國飛航情報區，整趟行程在嚴密戒護平安落幕，專機進入我方空域，

國軍採購無人艇誰接裝？ 7月成軍濱海作戰指揮部呼聲高

國防部採購1500艘自主導航無人艇，強化不對稱戰力。此計畫不但有接裝軍種互推，也有土洋技術之爭。若由濱海作戰指揮部接裝，已升級至平戰兩用、海空聯戰及星鏈導控技術的「快奇艇」，成本與技術仍會遇到瓶頸嗎？

賴總統出訪返國隔日…共軍發動聯合戰備警巡 20共機出海擾台

國防部今晚表示，從下午15時09分起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計20架次出海，其中16架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假「聯合

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。