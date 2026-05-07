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總統府喊話立院：盼川習會前通過1.25兆國防特別預算

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統今天上午出席國家棒球訓練基地啟用典禮。記者劉學聖／攝影 劉學聖
賴清德總統今天上午出席國家棒球訓練基地啟用典禮。記者劉學聖／攝影 劉學聖

國防特別預算協商破局，最快周五表決，民進黨支持政院版1.25兆元版本，國民黨內陷8000億元及3800億元+N的版本之爭。總統府發言人郭雅慧今日表示，無論是3800億元或8000億元，都排除國防自主，是一大警訊；她呼籲，在下周川習會前就通過1.25兆版本。

郭雅慧表示，美日菲刻正舉行聯合軍演，日菲等國持續強化其國防能力；國際社會關注台灣對於自我防衛能力、對於國防有沒有強化的信心跟決心。

郭雅慧指出，近七成的台灣民眾希望通過相關預算，她呼籲，立院不分朝野能支持通過。

郭雅慧也說，目前大家所討論的，不管是3800億元或者是8000億元等在野黨的版本，都完全排除國防自主（包括無人機及相關自主的產業鏈），這也是一大警訊。

郭雅慧說，希望在川習會前，能順利通過國防特別條例，且是以完整版、行政院所提出的8年1.25兆元的形式順利過關。

郭雅慧 國防特別條例 總統府

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